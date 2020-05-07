«Выдыхающийся коронавирус»: Москва ослабит карантин ради строителей и мигрантов

Как сообщила Попова, при снятии ограничений регионы будут учитывать три главных показателя. Это тем прирост новых случаев заболевания, наличие свободных коек для госпитализации больных коронавирусом COVID-19, а также показатель охвата тестирования. Параметры предложено оценивать за предшествующие две недели.

Уже известно, что на первом этапе россиянам разрешат заниматься физкультурой и спортом на открытых пространствах, гулять с детьми. Можно будет работать объектам сферы торговли и услуг ограниченной площади. На втором этапе откроются и более крупные объекты, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей. Стартует работа образовательных учреждений, будут позволены прогулки с членами семьи. На третьем этапе откроются парки, скверы, все предприятия сферы торговли и услуг, общественного питания, гостиницы. Однако даже на этом этапе россиянам нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Выступивший на том же совещании мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что начало работы предприятий сферы услуг может спровоцировать «рост или высокую динамику заболеваемости». Их будут контролировать жёстче всего, предупредил Собянин: кафе и кинотеатры откроются в столице в последнюю очередь.

«Считаем выход из самоизоляции или ограничительных мер сферы услуг пока преждевременным», - подчеркнул Собянин.

Между тем, власти Москвы видят возможность с 12 мая разрешить работу всем строительным и промышленным предприятиям. Это позволит вернуть на работу 500 тысяч человек, констатировал мэр.

Большинство из этих полумиллионах рабочих заняты на стройках, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша.

«Стройка, в отличие от промышленности, стояла полностью, за исключением дорожников. Весь апрель те, кто связан со строительством, очень активно просили стройку открыть. У них гастарбайтеры сидят по вагончикам, им совсем грустно. Значение строительства в столичной экономике, конечно, велико. Это понятно по тому, сколько в Москве строится жилья - квартал за кварталом. Это много и по количеству занятых в отрасли, и по объемам вводимых квадратных метров недвижимости. Для Москвы это очень важная отрасль, она всегда была важной», - отметил он.

Чуть позже об этом в интервью «Первому каналу» упомянул и Собянин. Возобновление работы строек он отнёс к мерам по предупреждению роста преступности: в этой сфере много мигрантов, которые сейчас не могут уехать на родину, объяснил градоначальник.

Накануне за смягчение режима самоизоляции, постепенное возвращение к нормальной жизни и допуск людей на работу выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Делать фетиш из самоизоляции — это безумие, всю планету остановить нельзя. Если все остановить, не нужны ни профессиональные медицинские службы, ни наука», - цитирует его РИА ФАН.

По мнению Онищенко, самоизоляция вредна для психического здоровья, так что это не панацея. Ужесточать карантин тем более не стоит, да и коронавирус уже «выдыхается», сказал бывший глава Роспотребнадзора в эфире НСН: «Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим».

За сутки к утру 6 мая в России подтвердились 10,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, из них 5,8 тысячи - в Москве. Заметного снижения показателя пока не наблюдается.

