Путин освободил от НДФЛ борющихся с COVID-19 медиков

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который временно освобождает от подоходного налога (НДФЛ) медиков, которые работают с болеющими коронавирусом. Соответствующий документ обнародован официальном сайте правовой информации.



Также налоговые стимулы введены для компаний, которые приобретают средства защиты от COVID-19. Документ вступил в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.



Ранее Путин заявил о выделении доплат медикам, которые борются с COVID-19. В зависимости от квалификации они будут получать от 25 до 80 тысяч рублей.



В частности, на доплаты медикам в Московской области уже выделили 360 миллионов рублей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

