Американист предсказал цвет галстука, в котором Трамп встретится с Путиным
Президент США Дональд Трамп направился на базу ВВС «Эндрюс», откуда вылетит на Аляску на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер надел галстук красного цвета.
Американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Трамп уделяет большое внимание символизму. А цвет галстука, который выберет глава Белого дома, покажет, насколько для него встреча с Путиным «событие ординарное либо неординарное».
По словам эксперта, любой цвет, кроме красного, может означать, что со стороны Трампа могут последовать «неожиданные жесты и заявления».
«Если он наденет классический красный галстук, значит постарается более консервативно подходить к саммиту», - заключил Дудаков.
Ранее стало известно, что вместе с Трампом на Аляску отправятся госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник Стив Уиткофф, министр торговли Говард Лютник и министр финансов Скотт Бессент, сообщает RT.
