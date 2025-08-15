Американист предсказал цвет галстука, в котором Трамп встретится с Путиным

Американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Трамп уделяет большое внимание символизму. А цвет галстука, который выберет глава Белого дома, покажет, насколько для него встреча с Путиным «событие ординарное либо неординарное».

По словам эксперта, любой цвет, кроме красного, может означать, что со стороны Трампа могут последовать «неожиданные жесты и заявления».

«Если он наденет классический красный галстук, значит постарается более консервативно подходить к саммиту», - заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что вместе с Трампом на Аляску отправятся госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник Стив Уиткофф, министр торговли Говард Лютник и министр финансов Скотт Бессент, сообщает RT.