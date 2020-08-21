Экономист назвал фантастикой привязку зарплат к доллару

«Это из области ненаучной фантастики. Граждане могут хотеть чего угодно. Последний раз такое было в середине 90-х. Никто ни к чему привязывать не будет и даже не будет это обсуждать. У нас есть национальная валюта, в которой по закону исчисляются все цены, все выплаты. Привязывать к другой валюте можно только экспортные платежи. Такие опросы лишены всякого смысла», - сказал Ракша.

Ранее Денис Ракша в эфире НСН объяснил, почему государство не стремится обеспечивать рост зарплат в экономике.

