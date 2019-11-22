Предложенные советником Путина меры роста экономики назвали «второстепенными»
Важными, но второстепенными назвал директор Института проблем глобализации в эфире НСН меры по экономическому росту России, предложенные помощником президента Белоусовым.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал три способа, благодаря которым России ускорит экономический рост. Первой мерой, по его мнению, является удешевление кредитов благодаря снижению Центробанком ключевой ставки примерно до 5%. Вторая мера — улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых структур, пишут «Известия». Третья мера — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, прежде всего рабочими.
«Абсолютно правильными», но второстепенными мерами назвал предложения помощника президента в беседе с НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По мнению экономиста, России, прежде всего, необходима комплексная модернизация инфраструктуры, нормализация налоговой системы и качественное ограничение коррупции.
«Для развития нужна комплексная модернизация инфраструктуры, нормализация налоговой системы. Сейчас регрессивная шкала обложения доходов делает почти 30 млн граждан России искусственными преступниками. Кроме того, у нас совершенно неадекватный уровень НДС, безумный налоговый маневр… А также если бы Белоусов подробно описал стандартные меры борьбы с коррупцией — итальянские, американские или даже китайские — то никаких проблем», — сказал экономист.
Дешевый кредит возможен, по словам Делягина, лишь в условиях ограничения финансовых спекуляций.
«Для того, чтобы в долгосрочном планет был дешевый кредит, нужно ограничить финансовые спекуляции. Иначе сколько денег вы не направьте в реальный сектор, при первом же потрясении эти деньги убегут на спекулятивные рынки, в первую очередь на валютный рынок. Чтобы проблему решить, нужно ограничить финансовые спекуляции. Белоусов об этом не говорит — не может по политическим причинам. Он находится в составе либерального клана, а либералы в России — это те, кто служит глобальным спекулянтам», — уверен собеседник НСН.
Технологии и рабочие играют немалую роль в экономике, но для начала нужно обеспечить условия для бизнеса, в которых он чувствовал бы себя уверенно.
«На каком-то этапе с помощью технологий и рабочих можно будет достичь некоторого успеха. Но вам не нужны будут рабочие, если вас в любой момент могут уничтожить за то, что вы достигли успеха. У нас сейчас бизнес находится именно в этом положении. Вы можете быть очень хороши, но как только вы достигаете определенного масштаба, вас, так или иначе, съедают. Это институциональная проблема, связанная с олигархическим характером российской государственности. Мы лишились было ее, но в начале 2000-х просто заменили одних олигархов на других», — напомнил Делягин.
Бизнес также крайне нуждается в защите от недобросовестного административного воздействия.
«Регуляторная гильотина — это заклинание, которое мы слышим с 1994 года. Это очень правильные слова. Но каким образом вы будете это делать? Регуляторная гильотина — это способ, которым недобросовестный бизнес отказывается от защиты потребителя. При этом действительно есть абсолютно абсурдные требования. Но под их прикрытием будут уничтожаться меры защиты потребителей, которые еще каким-то чудом уцелели. А защита бизнеса от недобросовестного административного воздействия – это на самом деле защита бизнеса от коррупции. Для этого нужно бороться с коррупцией. А подрывать основу государственного строя, извините, «добросовестные» чиновники не могут», — поиронизировал директор Института проблем глобализации.
Экономист добавил, что сама цель, которую Белоусов ставит — экономический рост в 3 процента — ложная и недостаточная.
«Белоусов ставит перед собой задачу достичь экономического роста в 3 процента. Такой рост никакие задачи России решить не сможет. Это примерно мировой уровень развития, который позволит просто законсервировать нынешнее положение России, которое никого в стране не устраивает», — сказал он.
20 ноября в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что в начале 2020 года инфляция в России сможет упасть ниже 3-х процентов. Глава государства, в частности, назвал «ценовую стабилизацию» большим достижением России, достигнутым совместными усилиями правительства и Центробанка. Президент действительно может верить в такой прогноз, потому что он, как и вся элита страны, по магазинам не ходит. Об этом в интервью НСН заявил член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.
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