Предложенные советником Путина меры роста экономики назвали «второстепенными»

Помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал три способа, благодаря которым России ускорит экономический рост. Первой мерой, по его мнению, является удешевление кредитов благодаря снижению Центробанком ключевой ставки примерно до 5%. Вторая мера — улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых структур, пишут «Известия». Третья мера — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, прежде всего рабочими.

«Абсолютно правильными», но второстепенными мерами назвал предложения помощника президента в беседе с НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. По мнению экономиста, России, прежде всего, необходима комплексная модернизация инфраструктуры, нормализация налоговой системы и качественное ограничение коррупции.

«Для развития нужна комплексная модернизация инфраструктуры, нормализация налоговой системы. Сейчас регрессивная шкала обложения доходов делает почти 30 млн граждан России искусственными преступниками. Кроме того, у нас совершенно неадекватный уровень НДС, безумный налоговый маневр… А также если бы Белоусов подробно описал стандартные меры борьбы с коррупцией — итальянские, американские или даже китайские — то никаких проблем», — сказал экономист.

Дешевый кредит возможен, по словам Делягина, лишь в условиях ограничения финансовых спекуляций.

«Для того, чтобы в долгосрочном планет был дешевый кредит, нужно ограничить финансовые спекуляции. Иначе сколько денег вы не направьте в реальный сектор, при первом же потрясении эти деньги убегут на спекулятивные рынки, в первую очередь на валютный рынок. Чтобы проблему решить, нужно ограничить финансовые спекуляции. Белоусов об этом не говорит — не может по политическим причинам. Он находится в составе либерального клана, а либералы в России — это те, кто служит глобальным спекулянтам», — уверен собеседник НСН.

Технологии и рабочие играют немалую роль в экономике, но для начала нужно обеспечить условия для бизнеса, в которых он чувствовал бы себя уверенно.

«На каком-то этапе с помощью технологий и рабочих можно будет достичь некоторого успеха. Но вам не нужны будут рабочие, если вас в любой момент могут уничтожить за то, что вы достигли успеха. У нас сейчас бизнес находится именно в этом положении. Вы можете быть очень хороши, но как только вы достигаете определенного масштаба, вас, так или иначе, съедают. Это институциональная проблема, связанная с олигархическим характером российской государственности. Мы лишились было ее, но в начале 2000-х просто заменили одних олигархов на других», — напомнил Делягин.

Бизнес также крайне нуждается в защите от недобросовестного административного воздействия.