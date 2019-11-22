Новости за ночь: Помощник Путина назвал три рецепта роста экономики
Главные события ночи по версии НСН.
Помощник президента назвал рецепты роста российской экономики
Помощник президента России Андрей Белоусов назвал три способа, которые помогут ускорить экономический рост в стране. Первой мерой, по его мнению, является удешевление кредитов. Это может произойти благодаря снижению Центробанком ключевой ставки примерно до 5%. Вторая мера — улучшение инвестиционного климата за счет запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от давления силовых структур, пишут «Известия». Третья мера — это повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами - прежде всего рабочими. Помощник президента отметил, что для достижения этой цели необходима модернизация всей сферы профобразования.
Путин: Погибшие под Северодвинском занимались испытанием уникального оружия
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, занимались уникальными разработками. Это технические разработки, «не имеющие мировых аналогов». В четверг вечером, 21 ноября, президент встретился в Кремле с семьями погибших и передал им ордена Мужества, присужденные посмертно. По словам Путина, они испытывали оружие, которое «призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей», передает ТАСС. Российский лидер также сказал, что к трагедии привела «не рядовая работа», это была «особая миссия». Он сообщил, что Россия будет совершенствовать это оружие «несмотря ни на что».
Вучич рассказал о российском разведчике в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции заявил, что Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика. Так он прокомментировал появившуюся в интернете видеозапись, на которой, предположительно, сотрудник главного управления Генштаба ВС России (ранее — ГРУ) передавал деньги сербскому военному. По словам Вучича, на кадрах заснят подполковник РФ Георгий Клебан. Президент Сербии при этом заявил, что инцидент никак не скажется на отношениях страны с Россией. И выразил уверенность, что президент Владимир Путин не был в курсе происходящего.
Захарова не видит связи между унитазами и боеспособностью украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление командующего ВМС Украины о возвращенных Россией военных кораблях, с которых якобы сняли унитазы. По словам дипломата, она не понимает, «как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?». Об этом сообщает РИА Новости. Передача трех судов состоялась в понедельник, 18 ноября. Для осмотра кораблей прибыл даже президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет проведено расследование относительно отсутствующих на кораблях вооружения и оборудования.
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