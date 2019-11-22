Новости за ночь: Помощник Путина назвал три рецепта роста экономики

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Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, занимались уникальными разработками. Это технические разработки, «не имеющие мировых аналогов». В четверг вечером, 21 ноября, президент встретился в Кремле с семьями погибших и передал им ордена Мужества, присужденные посмертно. По словам Путина, они испытывали оружие, которое «призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей», передает ТАСС. Российский лидер также сказал, что к трагедии привела «не рядовая работа», это была «особая миссия». Он сообщил, что Россия будет совершенствовать это оружие «несмотря ни на что».

