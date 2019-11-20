Инфляционный оптимизм Путина связали с ненадобностью ходить по магазинам
Экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заявил о том, что окружение Путина сознательно вводит президента в заблуждение относительно роста цен.
В начале 2020 года инфляция в России сможет упасть ниже 3 процентов. Такой прогноз в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» сделал президент России Владимир Путин. Глава государства, в частности, назвал «ценовую стабилизацию» большим достижением России, достигнутым совместными усилиями правительства и Центробанка.
Президент действительно может верить в такой прогноз, но по большей части потому, что он, как и вся элита страны, по магазинам не ходит. Об этом в интервью НСН заявил член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.
«Президент Путин, вся администрация, правительство, депутаты Единой России и сенаторы – каста небожителей. Они живут в другой России, где нет затяжного падения доходов населения, утечки умов и капитала, девальвации рубля, жизни в кредит. Бессмысленно апеллировать к человеку, который 20 лет находится у власти, не вступал на грешную землю и не ходил в обычный продуктовый магазин с конца 90-х годов. Чего вы хотите от человека? Он искренне в это верит», - сказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что «подмахивающие» президенту подобную статистику чиновники просто вынуждены это делать, так как в ином случае они бы не задержались на своих постах.
«Чтобы занимать высокие посты во власти, в этой системе координат вы просто вынуждены постоянно говорить, что все хорошо: Путин прав, его экономическая политика правильная, правительство работает эффективно, инфляция и безработица низкие, пенсионный возраст и цены на бензин повысили правильно и прочее. Они говорят просто то, что от них хочет слышать президент, они рисуют те цифры, которые ему удобны и не портят ему настроение», - добавил экономист.
Отметим, что ранее прогноз о низкой инфляции в начале года в интервью НСН раскритиковал и бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Он так же отметил, что приведенные Путиным цифры имеют мало общего с реальностью.
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