Инфляционный оптимизм Путина связали с ненадобностью ходить по магазинам

«Президент Путин, вся администрация, правительство, депутаты Единой России и сенаторы – каста небожителей. Они живут в другой России, где нет затяжного падения доходов населения, утечки умов и капитала, девальвации рубля, жизни в кредит. Бессмысленно апеллировать к человеку, который 20 лет находится у власти, не вступал на грешную землю и не ходил в обычный продуктовый магазин с конца 90-х годов. Чего вы хотите от человека? Он искренне в это верит», - сказал он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что «подмахивающие» президенту подобную статистику чиновники просто вынуждены это делать, так как в ином случае они бы не задержались на своих постах.

«Чтобы занимать высокие посты во власти, в этой системе координат вы просто вынуждены постоянно говорить, что все хорошо: Путин прав, его экономическая политика правильная, правительство работает эффективно, инфляция и безработица низкие, пенсионный возраст и цены на бензин повысили правильно и прочее. Они говорят просто то, что от них хочет слышать президент, они рисуют те цифры, которые ему удобны и не портят ему настроение», - добавил экономист.

Отметим, что ранее прогноз о низкой инфляции в начале года в интервью НСН раскритиковал и бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Он так же отметил, что приведенные Путиным цифры имеют мало общего с реальностью.

