Экономист дал рецепт от азартных финансовых игр

«Они даются не для того, чтобы реально помочь гражданам. Сейчас все, кто рассчитывает получить от доверчивых граждан хотя бы копейку, оживились. Понятно, что не у всех закончились деньги. У кого-то они есть. И для них такие коты Базилио и лисы Алисы сообщают гражданам, где им можно зарыть свои денежки, чтобы выросло целое дерево. Ответ, на самом деле, известен.

Если вы раньше не занимались финансовыми операциями, то начинать в кризис – не самое удачное время. Потому что тренироваться лучше на деньгах, которых не жалко. Не на тех, на которые, возможно, вам придется жить или выживать. Лучше зарабатывать, не играя в азартные игры с государством или с хитрыми дядьками», - рекомендовал экономист.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН прокомментировал данные Росстата о снижении реальных денежных доходов населения в первом квартале 2020 года. Он уверен, что Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян за второй квартал.

«Методики Росстата известны тем, что ведутся по известным открытым источникам, то есть, по легальной занятости. По тому, что происходит в «тени», Росстат не считает. И тут возникает вопрос, как Росстат будет фиксировать снижение доходов во втором квартале, потому что оно будет в значительной мере выпадать из зоны видимости Росстата. Речь идет не о больших производствах и бюджетниках, а людях, которые были заняты в сером, полу-сером секторе экономики. Они в официальном доходе, может быть, и не потеряют, а в том, что получали в конверте – потеряют. То есть, они могут лишиться «серой» части доходов. Поэтому, думаю, данные Россата о доходах россиян во втором квартале будут ниже, может быть, значительно ниже, чем это будет на самом деле. Реальное сокращение доходов будет значительно более ощутимо по итогам второго квартала 2020 года», - заявил экономист.

