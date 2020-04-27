Делягин упрекнул Силуанова в «рассказывании сказок»

«Совершенно бессмысленно говорить о суммах, не говоря о механизмах. Потому что если мы сейчас начнём раздавать деньги десяти крупнейшим банкам, то мы можем раздать и 10% ВВП, но людям ни копейки не достанется. Если же мы начнём раздавать людям то, что им нужно, то вполне достаточно будет значительно меньшей суммы, и банки при этом будут чувствовать себя хорошо. Если человек говорит о суммах, но не говорит о механизмах и принципах их выделения, то он рассказывает вам сказки. К сожалению, господин Силуанов был очень серьёзным специалистом, когда он был начальником департамента, но дальше, при бурном карьерном росте, он, судя по всему, что-то задел верхней частью своего тела и у него возникли проблемы с самыми простыми представлениями о реальности. Возможно, у него просто плохой спичрайтер», - сообщил экономист.

Михаил Делягин также выразил опасения, что до людей помощь дойдёт в последнюю очередь.

«Я боюсь, что они до последней минуты будут стараться не давать деньги людям и давать сетям алкомаркетов, пластическим хирургам и крупнейшим банкам. Мы это проходили и в 2008 году, и в 2014», - заявил Делягин.

Накануне руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН прокомментировал данные Росстата о снижении реальных денежных доходов населения в первом квартале 2020 года. Он уверен, что Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян за второй квартал.

«Методики Росстата известны тем, что ведутся по известным открытым источникам, то есть, по легальной занятости. По тому, что происходит в «тени», Росстат не считает. И тут возникает вопрос, как Росстат будет фиксировать снижение доходов во втором квартале, потому что оно будет в значительной мере выпадать из зоны видимости Росстата. Речь идет не о больших производствах и бюджетниках, а людях, которые были заняты в сером, полу-сером секторе экономики. Они в официальном доходе, может быть, и не потеряют, а в том, что получали в конверте – потеряют. То есть, они могут лишиться «серой» части доходов. Поэтому, думаю, данные Россата о доходах россиян во втором квартале будут ниже, может быть, значительно ниже, чем это будет на самом деле. Реальное сокращение доходов будет значительно более ощутимо по итогам второго квартала 2020 года», - заявил экономист.

