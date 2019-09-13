В отсутствии инвестиций в России обвинили антиофшорную кампанию кабмина

Антиофшорным законом Российское правительство хотело раскрыть собственников российских компаний и обложить налогами по российскому законодательству, чтобы не выводили деньги за рубеж. Экономист считает, что именно антиофшорная кампания привела к оттоку инвестиций из российской экономики.

«В результате [антиофшорной кампании] действиями правительства сократились инвестиции и увеличилась собираемость налога на прибыль. Компании обелились, стали показывать больше прибыли, Минфин стал собирать больше налогов. Вроде бы все счастливы, но остался только один вопрос - понимает ли Силуанов, почему он стал получать больше налогов, и у него образовался профицит бюджета, когда говорит о правилах игры для инвесторов. Мне кажется что не очень [понимает] или делает вид. В принципе все понимают, что антиофшорная кампания это хорошо, но ее побочным эффектом стало резкое сокращение инвестиций», - пояснил Ракша.

При этом, эксперт поддерживает выводы главы Министерства финансов России об устаревшем законодательстве.

«А вообще [Антон Силуанов] слова правильные говорит. Проблема в том, что тот механизм привлечения инвестиций, который существовал до антиофшорной кампании, обеспечивал высокую прибыль при высоких рисках. Высокая прибыль была за счет того, что ни кто не платил налогов. Потому что эти инвестиции формально были иностранные, а реально российские, которые проводились через офшоры. Сейчас прибыль резко упала, потому что налоги нужно платить их уже не спрячешь, а риски остались такими же высокими или выше. В результате потенциальные инвесторы сидят на мешках с деньгами и не собираются инвестировать, так как не понимают, как они их [средства] смогут вытащить. Для них можно создавать сколько угодно прозрачных правил игры. А пока не будет создан понятный для бизнеса механизм зарабатывания денег на этих инвестициях - ни кто не дернется.