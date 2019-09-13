В отсутствии инвестиций в России обвинили антиофшорную кампанию кабмина
Денис Ракша в эфире НСН рассказал, как антиофшорная компания ликвидировала инвестиции в российский бизнес.
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нестабильность условий российского бизнеса стала одним из сдерживающих факторов инвестиционного развития страны. Среди помех он назвал – устаревшее законодательство в части регуляторики, которая отстает от современных реалий, передает РИА Новости с Московского финансового форума.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН отметил яркость высказываний министра в ходе Московского форума и предложил обратиться к Силуанову с более конкретными вопросами об исчезновении инвестиций.
«Антон Силуанов жжет на этом финансовом форуме. Буквально вчера в ответ на предложение Костина (председатель правления банка ВТБ Андрей Костин – прим. ред.) отменить подоходный налог для людей с низкими доходами, сказал: «Мы только начали жить нормально, ну дайте нам хоть немножко пожить нормально», имея ввиду Минфин и профицитный бюджет страны. Запоминающееся высказывание получилось. А вообще, у нас раньше инвестиции были и в достаточном количестве чтобы обеспечивать высокие темпы роста экономики. Потом они куда то исчезли. Я бы адресовал вопросы «Куда и почему они исчезли» Минфину и лично товарищу Силуанов, потому что это сокращение произошло ровно тогда, когда экономический блок правительства провел антиофшорную кампанию», - сказал собеседник НСН.
Антиофшорным законом Российское правительство хотело раскрыть собственников российских компаний и обложить налогами по российскому законодательству, чтобы не выводили деньги за рубеж. Экономист считает, что именно антиофшорная кампания привела к оттоку инвестиций из российской экономики.
«В результате [антиофшорной кампании] действиями правительства сократились инвестиции и увеличилась собираемость налога на прибыль. Компании обелились, стали показывать больше прибыли, Минфин стал собирать больше налогов. Вроде бы все счастливы, но остался только один вопрос - понимает ли Силуанов, почему он стал получать больше налогов, и у него образовался профицит бюджета, когда говорит о правилах игры для инвесторов. Мне кажется что не очень [понимает] или делает вид. В принципе все понимают, что антиофшорная кампания это хорошо, но ее побочным эффектом стало резкое сокращение инвестиций», - пояснил Ракша.
При этом, эксперт поддерживает выводы главы Министерства финансов России об устаревшем законодательстве.
«А вообще [Антон Силуанов] слова правильные говорит. Проблема в том, что тот механизм привлечения инвестиций, который существовал до антиофшорной кампании, обеспечивал высокую прибыль при высоких рисках. Высокая прибыль была за счет того, что ни кто не платил налогов. Потому что эти инвестиции формально были иностранные, а реально российские, которые проводились через офшоры. Сейчас прибыль резко упала, потому что налоги нужно платить их уже не спрячешь, а риски остались такими же высокими или выше. В результате потенциальные инвесторы сидят на мешках с деньгами и не собираются инвестировать, так как не понимают, как они их [средства] смогут вытащить. Для них можно создавать сколько угодно прозрачных правил игры. А пока не будет создан понятный для бизнеса механизм зарабатывания денег на этих инвестициях - ни кто не дернется.
«Государство может их заманивать, угрожать, принуждать к инвестициям, но безрезультатно»
За исключением, кончено, когда компании зависят от государства. А остальные будут сидеть и ждать, ни куда не торопясь», - пояснил Ракша.
Среди ошибок экономист также называет стратегию России в подражании европейскому экономическому укладу.
«Государство делает то, что может – создает институты, механизмы. Но это так не работает, как государство предполагает. Оно же практически делает кальку с развитой Европы. Проблемы нужно решать каким-то другим способом, а они тупо пытаются пробивать бетонную стену головой. И говорят что: «Наверное, мы просто недостаточно усердно пробиваем эту стену». К сожалению, ни кто не знает, как это делать иначе. Даже если я вам это рассказываю, это не значит, что я знаю, как правильно», - заключил экономист.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственным служащим в течение полугода придется избавиться от своих финансовых активов за границей, писала НСН.
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