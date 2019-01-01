Путин дал российским чиновникам полгода на продажу иностранных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственным служащим в течение полугода придется избавиться от своих финансовых активов за границей, сообщает РИА «Новости».

Документ касается реализации наследственных прав на собственность и иные активы.

«Этот срок исчисляется со дня принятия наследства или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста)», — сказано в президентском указе.

Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил, что вывести российские деньги из офшоров поможет политика президента США Дональда Трампа.

