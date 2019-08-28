Назван размер «секретных» расходов России

Около 4,85 триллионов рублей потратила Россия на покупку вооружения, а также интеллектуальной собственности в 2017 году. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики, основываясь на национальных счетах государства за период с 2014 по 2018 годы, сообщает Ura.ru.

Гадание на кофейной гуще. Экс-министр оценил прогноз Минэкономразвития

Уточняется, что доля «секретных» трат от общего размера ВВП составляет 5,3% ВВП за 2017 год. По данным Росстата, приобретение продуктов интеллектуальной собственности и других активов, которые не включены в состав инвестиций в основной капитал сократилось. Это свидетельствует о том, что в 2018 году показатель может снизиться еще.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Как сообщил глава ведомства, темп роста будет снижен с 1% до 0,1%. Экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, зачем Минэкономразвития поменяло прогноз по росту реальных доходов россиян.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:БюджетВооружениеРоссия

NSN logoНСН