Назван размер «секретных» расходов России

Уточняется, что доля «секретных» трат от общего размера ВВП составляет 5,3% ВВП за 2017 год. По данным Росстата, приобретение продуктов интеллектуальной собственности и других активов, которые не включены в состав инвестиций в основной капитал сократилось. Это свидетельствует о том, что в 2018 году показатель может снизиться еще.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Как сообщил глава ведомства, темп роста будет снижен с 1% до 0,1%. Экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, зачем Минэкономразвития поменяло прогноз по росту реальных доходов россиян.

