Аналитики заявили об увеличении среднего чека россиян в июне

Аналитики подсчитали, сколько тратят россияне за один поход в магазин. В июне средний чек гражданина РФ за один поход в магазин увеличился по сравнению с маем на три рубля. Об этом говорят данные исследования, проведённого холдингом «Ромир», пишет «РИА Новости».

Специалисты выяснили, что россияне в среднем оставляли в магазине 556 рублей, передает РЕН ТВ.

В Москве средний чек в июне «похудел» на 1,8 процента, опустившись до 706 рублей с майского показателя в 719 рублей, отмечает РИА ФАН. При этом относительно июня прошлого года московский чек сдал позиции более чем на 4 процента.

Напомним, в опубликованных в мае результатах исследования холдинга «Ромир» сообщалось, что в средней российской семье из трёх человек для поддержания нормального уровня жизни необходимо 78 тысяч рублей в месяц.

В этой связи заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в эфире НСН заявила, что богатые россияне более реально осознают уровень материальных претензий.

