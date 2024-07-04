«Экономика мечты»: Дерипаска и «железная леди» ЦБ поспорили о ключевой ставке в 5%
Бизнесмен Дерипаска считает, что при ставке в 16% невозможно построить успешную экономику. В ответ Набиуллина предупредила, что это приведет к ускорению роста цен. Между тем ЦБ заявил о возможном повышении ставки в июле.
Главными ограничениями для развития экономики России являются нехватка рабочей силы, а также сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Центробанка.
По ее словам, уже три четверти российских предприятий жалуются на дефицит рабочей силы. Набиуллина указала, что все три типа названных ограничений взаимосвязаны.
«Ситуация показывает нам, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем, и рост может быть только за счет производительности труда, а производительность труда – это технологии», – сказала она.
Глава ЦБ также отметила, что в российской экономике было много шоков, однако после некоторого времени антикризисные меры и резервы позволяли вернуться «в исходное состояние». При этом она считает, что сейчас все иначе.
«Сейчас происходят серьезные изменения – и в мире, и у нас. Если говорить о мире, то на лицо фрагментация, а мы – перестраиваемся на новые рынки, новую логистику, (а также имеем – ред. НСН) затруднения в трансграничных платежах. Конечно, это создает новую ситуацию», – подчеркнула она.
«ЭКОНОМИКА МЕЧТЫ» ОТ ДЕРИПАСКИ
На пленарном заседании Финансового конгресса Банка России в Петербурге 3 июля обсуждали экономический рост в условиях ограничений. Компанию банкиров в этот раз разбавил бизнесмен Олег Дерипаска, который был представлен в программе мероприятия общественным деятелем.
В ходе выступления он заявил, что России понадобится порядка 12 лет, чтобы построить «экономику мечты», которая была в государстве в 2005-2007 годах.
«Мы все видели, какой может быть экономика мечты – это 2005, 2006, 2007 годы. Да, это будет сложно, да, будет лет двенадцать этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений... Но мы опять сможем построить экономику мечты», – сказал Дерипаска.
По его словам, крайне важно сохранить управленческие ресурсы, частный бизнес и не дать его «подсушить». Бизнесмен отметил, что один из козырей экономики России – это рынок облигаций и долговой рынок. Рынок облигаций, указал он, может сильно расти, минимум в четыре раза. Еще одной сильной стороной экономики РФ он назвал приватизацию, для которой, по словам бизнесмена, есть достаточно ресурсов, поскольку государство сейчас владеет 75% компаний.
СПОРЫ О КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ
В ходе пленарной дискуссии Эльвира Набиуллина и Олег Дерипаска поспорили о роли и необходимом уровне ключевой ставки. До этого много лет их противостояние было заочным, Дерипаска выступал против высоких ставок в экономике.
Бизнесмен заявил, что при 16% невозможно построить успешную экономику, сохранение ставки на этом уровне приведет к сокращению частного бизнеса вдвое. В своем Telegram-канале в июне он призывал регулятора снизить «кабальную» ставку до 5%. В посте отмечалось, что тогда «задышит страна, закипит работа на заводах, зашевелится стройка» и это позволит людям «жить нормально».
В ответ Набиуллина предупредила, что если снизить ставку до 5%, то банки не начнут выдавать дешевые кредиты. Она объяснила, что это приведет к ускорению роста цен, а инфляция – это налог на бедных. Среди других ограничений для развития российской экономики участники дискуссии назвали проблемы с международными платежами.
Глава Сбербанка Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин выразили согласие с Набиуллиной.
«Ужас будет», – заявил Костин, комментируя призыв снизить ключевую ставку до 5%.
Банкир сравнил Набиуллину с «железной леди», премьером Великобритании Маргарет Тэтчер. Костин отметил, что она убрала инфляцию и вывела экономику Англии на совершенно другой уровень.
«Я считаю, как скажет Эльвира Сахипзадовна, так и правильно. Будет 18, значит 18», – сказал он.
В свою очередь Греф отметил, что установление ставки ЦБ в 5% было бы сигналом всем банкам и всей экономике, что «последний здравомыслящий институт» дал серьезный сбой. По его словам, банки перестанут выдавать деньги, потому что непонятно, что делать в таких условиях.
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЗАСЕДАНИЯ ЦБ 26 ИЮЛЯ
Между тем советник председателя ЦБ Ксения Юдаева, 10 лет работавшая первым зампредом Банка России, заявила, что регулятор пересмотрит в сторону повышения свой прогноз по средней ключевой ставке и инфляции на 2024 год.
По ее словам, на заседании совета директоров ЦБ в июле будет выпущен новый прогноз. По текущей версии прогноза, Банк России ожидает по итогам года инфляцию на уровне 4,3%-4,8%. Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 26 июля.
Минэкономики сообщало, что с 25 июня по 1 июля недельная инфляция в стране выросла с 0,22% до 0,66%. По данным Росстата, годовая инфляция на 1 июля ускорилась до 9,22% с 8,61% неделей ранее.
Представитель ЦБ Кирилл Тремасов ранее предупредил о том, что регулятор может существенно повысить ключевую ставку на заседании 26 июля. По его словам, это произойдет, если Центробанк получит «убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике». ЦБ констатировал отсутствие заметного замедления кредитования, что может говорить о недостаточной жесткости денежно-кредитной политики.
На последнем заседании по ключевой ставке, 7 июня, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%. Такое значение ставки сохраняется с декабря прошлого года. Тогда ставку подняли до 16% годовых с 15%, передает «Радиоточка НСН».
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