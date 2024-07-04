«Экономика мечты»: Дерипаска и «железная леди» ЦБ поспорили о ключевой ставке в 5%

Глава ЦБ также отметила, что в российской экономике было много шоков, однако после некоторого времени антикризисные меры и резервы позволяли вернуться «в исходное состояние». При этом она считает, что сейчас все иначе.

«Сейчас происходят серьезные изменения – и в мире, и у нас. Если говорить о мире, то на лицо фрагментация, а мы – перестраиваемся на новые рынки, новую логистику, (а также имеем – ред. НСН) затруднения в трансграничных платежах. Конечно, это создает новую ситуацию», – подчеркнула она.

«ЭКОНОМИКА МЕЧТЫ» ОТ ДЕРИПАСКИ

На пленарном заседании Финансового конгресса Банка России в Петербурге 3 июля обсуждали экономический рост в условиях ограничений. Компанию банкиров в этот раз разбавил бизнесмен Олег Дерипаска, который был представлен в программе мероприятия общественным деятелем.

В ходе выступления он заявил, что России понадобится порядка 12 лет, чтобы построить «экономику мечты», которая была в государстве в 2005-2007 годах.

«Мы все видели, какой может быть экономика мечты – это 2005, 2006, 2007 годы. Да, это будет сложно, да, будет лет двенадцать этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений... Но мы опять сможем построить экономику мечты», – сказал Дерипаска.

По его словам, крайне важно сохранить управленческие ресурсы, частный бизнес и не дать его «подсушить». Бизнесмен отметил, что один из козырей экономики России – это рынок облигаций и долговой рынок. Рынок облигаций, указал он, может сильно расти, минимум в четыре раза. Еще одной сильной стороной экономики РФ он назвал приватизацию, для которой, по словам бизнесмена, есть достаточно ресурсов, поскольку государство сейчас владеет 75% компаний.

СПОРЫ О КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ

В ходе пленарной дискуссии Эльвира Набиуллина и Олег Дерипаска поспорили о роли и необходимом уровне ключевой ставки. До этого много лет их противостояние было заочным, Дерипаска выступал против высоких ставок в экономике.