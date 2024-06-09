Орешкин заявил, что инфляция в России будет «потихонечку замедляться»
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин полагает, что инфляция будет «потихонечку замедляться». Свое мнение он высказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент беседы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Орешкин обратил внимание на замедление темпов кредитования. По его словам, индикаторы свидетельствуют, что инфляция в России будет снижаться.
Также он сообщил о предстоящем ограничении льготной ипотеки. Программа будет переориентирована на поддержку семей с детьми, подчеркнул Орешкин.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о повышении вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru