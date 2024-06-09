Орешкин заявил, что инфляция в России будет «потихонечку замедляться»

Орешкин обратил внимание на замедление темпов кредитования. По его словам, индикаторы свидетельствуют, что инфляция в России будет снижаться.

Также он сообщил о предстоящем ограничении льготной ипотеки. Программа будет переориентирована на поддержку семей с детьми, подчеркнул Орешкин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о повышении вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, напоминает «Радиоточка НСН».

