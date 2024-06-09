Орешкин заявил, что инфляция в России будет «потихонечку замедляться»

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин полагает, что инфляция будет «потихонечку замедляться». Свое мнение он высказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент беседы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%

Орешкин обратил внимание на замедление темпов кредитования. По его словам, индикаторы свидетельствуют, что инфляция в России будет снижаться.

Также он сообщил о предстоящем ограничении льготной ипотеки. Программа будет переориентирована на поддержку семей с детьми, подчеркнул Орешкин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о повышении вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЦентробанкИнфляцияМаксим Орешкин

Горячие новости

Все новости

партнеры