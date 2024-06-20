«Цены не затормозит»: Экс-глава ЦБ исключил повышение ключевой ставки в июле

«Теоретически эти вопросы решаются на основе показателей инфляции в годовом исчислении. Важно, что динамика внутри текущего года ускорилась, если сравнивать по неделям, по месяцам. Если динамика снижается, значит, с инфляцией борются успешно, если она нарастает, значит, единственный инструмент, который находится в распоряжении Центробанка, это ключевая ставка. Значительная часть денег в экономику поступает через бюджетный стимул, это признала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на последней конференции, когда ставка оставалась неизменной. Наконец-то Центробанк согласился со всеми экономистами и экспертами, которые говорили, что денежная накачка происходит за счет бюджета. Это действительно так», — сказал Дубинин.

Собеседник НСН добавил, что расходы бюджета Центробанк не изменится, поэтому, по всей видимости, ситуация будет развиваться по альтернативному сценарию, обсуждавшемуся на вышеупомянутой конференции.

«Рассматривался вариант сценария, когда инфляция ускоряется, но при этом по идее должны быть изменения не только в самих цифрах инфляции, но и в таком инструментарии, как импортируемая инфляция. Мне кажется, это за месяц не произойдет, потому что система определения курса демонстрирует укрепление рубля, а не ослабление. Оно должно тормозить рост цен, прежде всего, на импортные товары. Поэтому мне кажется, что обязательности июльского повышения нет. Вполне вероятно, что ЦБ оставит ставку на нынешнем уровне», — сказал Дубинин.

Также собеседник НСН отметил, что повышение процентной ставки на один-два процентных пункта не сумеет затормозить инфляцию.

«Если формально смотреть на сложившуюся ситуацию, то ставка выше инфляции почти в два раза. Конечно, это необычайная ситуация. Если она не работает уже сейчас, то дополнительные один или два процентных пункта ничего не изменят. Все-таки фактор бюджетного стимула очень велик. Расход бюджета увеличивается, дефицит официально будет призван выше того, как он первоначально расценивался. Соответственно, эти факторы будут воздействовать на инфляцию», — подытожил он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил, что падению индекса Мосбиржи предшествовал рост, основанный на ожиданиях снижения ключевой ставки.

