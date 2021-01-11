«Цены подскочат в два раза». России предрекли бензиновый кризис

«Цены на нефть растут и будут расти до тех пор, пока у нас не завершится пандемия. Страны постепенно выходят из кризисного состояния, промышленность возобновляет работу, спрос на нефть и газ растет вместе с ценами. Кроме того, уровень цен на нефть определяется затратами на производство альтернативных топлив, которых достаточно много на рынке. В межгосударственной торговле их доля примерно 15%, и она растет. Чтобы производство этих топлив было экономически целесообразно, цена нефти должна быть на уровне 60-70 долларов за баррель. Если поголовная вакцинация завершится к середине года, то такие цены будут уже в июле. Дальше рост цен будет вряд ли возможен», - отметил он.

Танкаев подчеркнул, что в России цены на бензин не связаны с ценами на нефть.

«Есть страны, где цены на бензин действительно связаны с нефтью. Например, это Соединенные Штаты Америки. Но есть страны, где рынка бензина не существует. Это, например, Россия. У нас цены на бензин и дизельное топливо регулируются административно, с помощью ФАС и региональных органов власти. Поэтому цены на бензин вырасти могут только в пределах инфляции. Этот рост не компенсирует повышения затрат на приобретение оптового бензина, и многие автозаправки становятся нерентабельными», - объяснил он.

Специалист добавил, что бензин будет дорожать и дальше.