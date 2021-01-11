«Цены подскочат в два раза». России предрекли бензиновый кризис
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты в эфире НСН рассказал, почему цены на бензин в России растут независимо от стоимости нефти.
Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Тренд на увеличение цен на топливо может укрепиться за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале 2021 года почти на 10%, до $56 за баррель, считают специалисты. С учетом того, что курс рубля к доллару почти не укрепился, экспорт бензина становится для нефтекомпаний еще более выгодным, уверены они.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, стоит ли ждать роста оптовых цен на нефть.
«Цены на нефть растут и будут расти до тех пор, пока у нас не завершится пандемия. Страны постепенно выходят из кризисного состояния, промышленность возобновляет работу, спрос на нефть и газ растет вместе с ценами. Кроме того, уровень цен на нефть определяется затратами на производство альтернативных топлив, которых достаточно много на рынке. В межгосударственной торговле их доля примерно 15%, и она растет. Чтобы производство этих топлив было экономически целесообразно, цена нефти должна быть на уровне 60-70 долларов за баррель. Если поголовная вакцинация завершится к середине года, то такие цены будут уже в июле. Дальше рост цен будет вряд ли возможен», - отметил он.
Танкаев подчеркнул, что в России цены на бензин не связаны с ценами на нефть.
«Есть страны, где цены на бензин действительно связаны с нефтью. Например, это Соединенные Штаты Америки. Но есть страны, где рынка бензина не существует. Это, например, Россия. У нас цены на бензин и дизельное топливо регулируются административно, с помощью ФАС и региональных органов власти. Поэтому цены на бензин вырасти могут только в пределах инфляции. Этот рост не компенсирует повышения затрат на приобретение оптового бензина, и многие автозаправки становятся нерентабельными», - объяснил он.
Специалист добавил, что бензин будет дорожать и дальше.
«С нового года у нас выросли акцизы на бензин и дизельное топливо. Соответственно, вырастут и цены. Если в Москве или Петербурге независимые АЗС не играют роли, то на Дальнем Востоке основными поставщиками бензина населению являются как раз они. Если они закроются, там будет большая социальная проблема. Россия все время балансирует на грани бензинового кризиса. Долго так балансировать Россия не сможет. Все-таки надо возвращаться к рынку бензина и дизельного топлива, пускай даже регулируемому. В 2018 году власти попытались вернуться к социализму, но если так продолжать, то экономика лопнет. При текущих условиях рост цен на бензин не превысит 4% в год, но если наступит кризис, то цены могут подскочить в два раза», - заключил Танкаев.
Ранее директор Фонда энергетического развития и аналитик компании Virgin Group Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, почему цены на нефтепродукты в России растут при падении стоимости нефти.
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