Россия откатилась на 10 лет назад в добыче нефти и газа

Оперативные данные обновило Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), отмечает ТАСС.

В 2019 году Россия установила постсовесткий рекорд по добыче – страна произвела 568 млн тонн нефти и конденсата за год. В 2020 году из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса рынок испытал шок. Цены на сырье резко снизились из-за избытка предложения. В рамках договора ОПЕК+ страны-участницы вместе в Россией приняли решение об организованном снижении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Самые большие квоты ограничений коснулись Саудовской Аравии и России.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, насколько адекватна ситуация, когда цены на бензин растут даже при падении стоимости нефти.

«Во-первых, есть ожидания потребителей, которые формируются из их реальных доходов и экономической ситуации. Люди видят, что нефть падает, значит должен и бензин подешеветь, но этого не происходит. Конечно, люди чувствуют несправедливость. Второй момент: из чего складывается цена. В цене бензина стоимость нефти занимает 7-8%. Основная часть - это налоги», - объяснил он.

