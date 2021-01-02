Россия откатилась на 10 лет назад в добыче нефти и газа
В России резко упали объемы добычи нефти и газового конденсата в 2020 году. Показатели снизились на 8,6% - до 512,68 млн тонн год к году. Аналогичный уровень добычи топливных ресурсов в России был 10 лет назад - в 2010 году она составила 512,3 млн тонн.
Оперативные данные обновило Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), отмечает ТАСС.
В 2019 году Россия установила постсовесткий рекорд по добыче – страна произвела 568 млн тонн нефти и конденсата за год. В 2020 году из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса рынок испытал шок. Цены на сырье резко снизились из-за избытка предложения. В рамках договора ОПЕК+ страны-участницы вместе в Россией приняли решение об организованном снижении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Самые большие квоты ограничений коснулись Саудовской Аравии и России.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, насколько адекватна ситуация, когда цены на бензин растут даже при падении стоимости нефти.
«Во-первых, есть ожидания потребителей, которые формируются из их реальных доходов и экономической ситуации. Люди видят, что нефть падает, значит должен и бензин подешеветь, но этого не происходит. Конечно, люди чувствуют несправедливость. Второй момент: из чего складывается цена. В цене бензина стоимость нефти занимает 7-8%. Основная часть - это налоги», - объяснил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
- Россия откатилась на 10 лет назад в добыче нефти и газа
- На Украине компания подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
- Москвичей предупредили о непогоде в субботу
- Еще повоюем? Названы главные «горячие точки» 2021 года
- В России за прошедшие сутки выявили более 26 301 новый случай коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru