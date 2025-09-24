США выступили против избрания России в совет ИКАО при ООН

После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные авиационные санкции против России. Евросоюз запретил поставки самолетов и комплектующих, обязал лизингодателей расторгнуть контракты с российскими авиакомпаниями, под запретом оказались техобслуживание и страхование воздушных судов.

Помимо этого, воздушное пространство для российских самолетов закрыли США, Канада, ЕС и ряд других стран, передает «Радиоточка НСН».

