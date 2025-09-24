США выступили против избрания России в совет ИКАО при ООН
Вашингтон заявил, что не поддержит кандидатуру России на выборах в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщил министр транспорта США Шон Даффи, сообщает Reuters.
Совет ИКАО состоит из 36 стран и определяет ключевые решения организации.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные авиационные санкции против России. Евросоюз запретил поставки самолетов и комплектующих, обязал лизингодателей расторгнуть контракты с российскими авиакомпаниями, под запретом оказались техобслуживание и страхование воздушных судов.
Помимо этого, воздушное пространство для российских самолетов закрыли США, Канада, ЕС и ряд других стран, передает «Радиоточка НСН».
