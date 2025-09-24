Большинство работодателей не заметят увеличения МРОТ более чем на 20%, поскольку уже сейчас зарплаты их сотрудников значительно превышают этот показатель. Об этом НСН заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

Минимальный размер оплаты труда с января 2026-го вырастет в России более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства России. По словам Южалина, резкое повышение МРОТ не усложнит жизнь большинству работодателей.

«На экономическую составляющую организации влияют много финансовых показателей, и работодатель делится на много видов — это крупный бизнес, малое предпринимательство и так далее. Но большинство работодателей не столкнется с большими проблемами, потому что на сегодняшний день у большинства работодателей зарплата за месяц составляет более того МРОТ, который введут с января 2026 года. Безусловно, есть пласт работодателей, которые будут уменьшать норму рабочего времени или по-другому выходить из ситуации, так как не готовы платить такую сумму», — сказал он.