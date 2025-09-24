Увеличение МРОТ на 20% не разорит большинство работодателей
Работодатель вправе установить зарплату меньше МРОТ, однако недостающая часть должна быть компенсирована дополнительными выплатами, сказал НСН Александр Южалин.
Большинство работодателей не заметят увеличения МРОТ более чем на 20%, поскольку уже сейчас зарплаты их сотрудников значительно превышают этот показатель. Об этом НСН заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
Минимальный размер оплаты труда с января 2026-го вырастет в России более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства России. По словам Южалина, резкое повышение МРОТ не усложнит жизнь большинству работодателей.
«На экономическую составляющую организации влияют много финансовых показателей, и работодатель делится на много видов — это крупный бизнес, малое предпринимательство и так далее. Но большинство работодателей не столкнется с большими проблемами, потому что на сегодняшний день у большинства работодателей зарплата за месяц составляет более того МРОТ, который введут с января 2026 года. Безусловно, есть пласт работодателей, которые будут уменьшать норму рабочего времени или по-другому выходить из ситуации, так как не готовы платить такую сумму», — сказал он.
Собеседник НСН напомнил, что оклад сотрудника может быть ниже МРОТ, однако в этом случае должны быть предусмотрены дополнительные выплаты.
«Трудовой кодекс определяет, что зарплата работника, полностью отработавшего норму за месяц, не должна быть ниже МРОТ. Конечно, работодатель может поставить оклад ниже МРОТ, но это означает, что система оплаты труда у этого работодателя должна предусматривать какие-то дополнительные выплаты — надбавки, премии. Эта схема встречается довольно часто, но гарантия работника в виде МРОТ должна быть представлена в любом случае. За последнее время в этой части произошли довольно существенные изменения в законе. Пару лет назад Конституционный суд рассматривал вопрос возможности снижения премии за дисциплинарные взыскания и пришел к выводу, что многие работодатели устанавливают оклад на минимальном уровне. Зачастую бывает так, что при дисциплинарных взысканиях работник лишается премии, а значит, большей части зарплаты. Как раз с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в Трудовом кодексе, которые ограничивают то, насколько работодатель вправе уменьшать работнику премию», — подытожил он.
Ранее стало известно, что граждане России с самыми низкими доходами зарабатывают в 7,5 раза меньше самых богатых. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
