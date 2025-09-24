В Сочи ограничили доступ к пляжам из-за угрозы атак БПЛА
Доступ к пляжам Сочи будет закрыт до конца первой половины дня 25 сентября в целях безопасности, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Мэр города Андрей Прошунин пояснил, что экстренные службы проводят дополнительный мониторинг акватории, чтобы проверить наличие возможных угроз со стороны безэкипажных катеров.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке на Новороссийск.
По данным вице-губернатора Анны Миньковой, в результате удара беспилотников по центру города погибли два человека и пострадали 14, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru