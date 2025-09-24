Захарова: Москва не просит ИКАО смягчить санкции против авиаотрасли

Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO, ИКАО) о смягчении санкций против авиаотрасли, а требует обязать ряд государств прекратить нарушения международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва настаивает на том, чтобы в ICAO рассмотрели действия стран, которые ввели ограничительные меры в отношении российской гражданской авиации. Захарова подчеркнула, что речь идет не о просьбах, а о требованиях соблюдения Устава ООН и Чикагской конвенции 1944 года, отмечает RT.