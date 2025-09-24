Захарова: Москва не просит ИКАО смягчить санкции против авиаотрасли

Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO, ИКАО) о смягчении санкций против авиаотрасли, а требует обязать ряд государств прекратить нарушения международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва настаивает на том, чтобы в ICAO рассмотрели действия стран, которые ввели ограничительные меры в отношении российской гражданской авиации. Захарова подчеркнула, что речь идет не о просьбах, а о требованиях соблюдения Устава ООН и Чикагской конвенции 1944 года, отмечает RT.

США выступили против избрания России в совет ИКАО при ООН

Она напомнила, что еще в октябре 2023 года Россия направила в Совет ИКАО заявление о нарушении Конвенции 37 государствами-членами организации.

Среди них, по словам дипломата, все страны ЕС, а также США, Канада, Великобритания, Норвегия, Швейцария и ряд других государств. Поводом для разбирательства стали односторонние санкции, которые Москва считает дискриминационными по отношению к российским авиакомпаниям, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
