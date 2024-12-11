Эффект санкций: Россиянам предрекли 120 рублей за доллар «в худшем варианте»

В худшем варианте курс доллара может установиться в диапазоне 115-120 рублей к концу года, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН.

Курс доллара на международном рынке Forex 11 декабря вырос на 3,94% или на 4,1 рубля и достиг 107,101 рубля.

«Если бы мы исключили определенные колебания, мы бы, наверное, увидели курс в диапазоне от 95 до 102 рублей. Но если эти истории, связанные с очередными санкциями, блокировками по нефтегазу и так далее будут присутствовать, то, весьма вероятно, что от текущих уровней мы будем недалеко. В худшем варианте вернемся в диапазон 115-120», - сказал Кабаков.