Эффект санкций: Россиянам предрекли 120 рублей за доллар «в худшем варианте»

Рубль мог ослабнуть из-за сообщений и заявлений о возможном введении новых санкций против России, отметил в эфире НСН Ярослав Кабаков. 

В худшем варианте курс доллара может установиться в диапазоне 115-120 рублей к концу года, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН.

Курс доллара на международном рынке Forex 11 декабря вырос на 3,94% или на 4,1 рубля и достиг 107,101 рубля.

«Если бы мы исключили определенные колебания, мы бы, наверное, увидели курс в диапазоне от 95 до 102 рублей. Но если эти истории, связанные с очередными санкциями, блокировками по нефтегазу и так далее будут присутствовать, то, весьма вероятно, что от текущих уровней мы будем недалеко. В худшем варианте вернемся в диапазон 115-120», - сказал Кабаков.
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Он отметил, что рубль мог ослабнуть из-за сообщений и заявлений о возможном введении новых санкций против России.

«Как таковых новостей, которые привели к ослаблению рубля, мы не видим, кроме заявлений о возможных дополнительных санкциях. Вполне вероятно, мы наблюдаем некую нервозность на валютном рынке с учетом потенциальных ограничений. Мы видели, что был ажиотажный спрос на иностранную валюту после предыдущих санкций, когда рубль ушел на 114. Но дальше мы видели обратную ситуацию. То есть, санкции приводят к тому, что часть платежей по импорту останавливается, и это приводит к тому, что рубль начинает укрепляться. В текущей ситуации движение валюты во многом связано с балансами по внешнеэкономической деятельности агентов. И в этом аспекте у нас конец года, закрываются бюджеты, проходят платежи. И, конечно же, любые события, которые могут повлечь за собой невозможность оплат, приводят к ажиотажному спросу на валюту. В том числе, когда мы видим разблокировку платежей, когда возникает возможность оплат, спрос на валюту также подрастает», - добавил собеседник агентства.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил НСН, что новый курс доллара к рублю приведет к росту стоимости импортных товаров на 15-20%, так как меняется себестоимость закупок и логистики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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