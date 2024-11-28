«Щепотка паники»: Импортные товары подорожают на 20% из-за курса доллара

«Тут комплексная проблема, не только санкции против российских банков сказались на курсе рубля. Конечно, это добавляет нервозности, так как отсутствует возможность осуществления трансграничных платежей. У нас год подходит к завершению, нужно сводить дефицитный бюджет. Ослабление рубля играет на руку Минфину. В Китае Новый год наступает 1 февраля, закупки нужно сделать уже в этом году, чтобы их отправить. Добавляем сюда еще нормальную щепотку паники. Поэтому словесные обещания ЦБ на курс не могут повлиять», - объяснил он.

По его словам, санкции против российских банков усложнят процесс платежей, комиссии вырастут, что отразится на себестоимости товара.

«Трансграничная торговля и так переживает не лучшие свои дни. На протяжении двух с половиной лет торговля деградирует от месяца к месяцу. На рынке огромное количество банков, которые имеют клиентов с экспортной выручкой, которые обменивают ее на импортные платежи. Какая-то доля клиентов «Газпромбанка» перейдет в другие структуры. Остались у нас еще и зарубежные банки, которые проводят такие платежи, но их не так много, на пальцах одной руки можно посчитать. Комиссии будут подрастать. Мы увидим от 4 до 8% комиссии по рынку. Импорт станет дороже. Перестать завозить мы не можем, просто все станет дороже», - отметил он.

Властопуло подчеркнул, что ситуация не может не сказаться на конечной стоимости товаров, цены вырастут даже на уже оплаченные партии.

«Конечно, это все отразится на стоимости товаров для потребителей. Такие новости добавляют десятка два процентов в себестоимость товара. Все, что уже закупилось, подорожает не так сильно. Стоимость этого товара останется такой же, но пока товар приедет, таможенные платежи будут уже по другой стоимости считаться. Таможенные платежи – это примерно 30%, еще плюс логистика, которая составляет 12-15% от стоимости товара. Мы предполагаем, что такой товар процентов на 5-10% подорожает. Если говорим о товарах, которые еще не были оплачены, они подорожают на 15-20%», - заключил собеседник НСН.

Справедливый курс доллара сейчас составляет порядка 95-100 рублей, к этим значениям можно вернуться только после решения проблем с расчетами на фоне новых санкций для банков РФ, заявил ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин «Радиоточке НСН».

