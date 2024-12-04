Saxo Bank: В 2025 году произойдет падение доллара и рост криптовалют
Датский Saxo Bank сделал «шокирующие предсказания» на 2025 год.
Они способны повлиять на мировые рынки. По словам директора по макростратегическим прогнозам Джона Харди, эти прогнозы пока не являются точными новостями, но могут стать «шокирующими».
Главный прогноз - возможное влияние политики избранного президентом США Дональда Трампа на курс доллара и биткойна. Как считают аналитики, пересмотр Трампом торговых отношений и введение заградительных пошлин может негативно сказаться на американской национальной валюте.
Не исключено, что доллар подешевеет на 20% к основным валютам и на 30% к золоту, а рынок криптовалют может вырасти в четыре раза до 10 трлн долларов.
Ранее стало известно, что попытки Трампа остановить дедолларизацию стран БРИКС могут привести к обратному эффекту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Конго более 140 человек погибли из-за неизвестного вируса
- Saxo Bank: В 2025 году произойдет падение доллара и рост криптовалют
- Песков: В Кремле не видят оснований для переговоров с Украиной
- Президент Анголы помог Байдену подняться на подиум
- 13 иностранных брендов хотят выйти на рынок России в 2025 году
- СМИ: Отказ Китая от нефти станет шоком для отрасли
- В Европе с марта 2025 года разрешат охоту на волков
- В Грузии задержан подозреваемый в подготовке взрыва во время акции
- ГЛОНАСС станет обязательным для всех воздушных судов РФ до 2026 года
- В Тбилиси за пять дней протестов пострадали 143 полицейских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru