Saxo Bank: В 2025 году произойдет падение доллара и рост криптовалют

Они способны повлиять на мировые рынки. По словам директора по макростратегическим прогнозам Джона Харди, эти прогнозы пока не являются точными новостями, но могут стать «шокирующими».

Главный прогноз - возможное влияние политики избранного президентом США Дональда Трампа на курс доллара и биткойна. Как считают аналитики, пересмотр Трампом торговых отношений и введение заградительных пошлин может негативно сказаться на американской национальной валюте.

Не исключено, что доллар подешевеет на 20% к основным валютам и на 30% к золоту, а рынок криптовалют может вырасти в четыре раза до 10 трлн долларов.

Ранее стало известно, что попытки Трампа остановить дедолларизацию стран БРИКС могут привести к обратному эффекту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

