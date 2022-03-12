eBay приостановил продажи товаров российским пользователям площадки
Одна из крупнейших мировых платформ интернет-продажи eBay приостановила транзакции клиентам с российскими адресами. Это решение связано с прекращением работы платежных провайдеров и служб доставки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение зарегистрированным на площадке продавцам из России.
«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий», - говорится в официальном письме.
По информации eBay, статус продавцов из России отметят «В отпуске». Покупатели не смогут приобретать товары. Продавцам из России будут доступны новые подписки и изменение уровня текущих. Повторяющиеся сборы им возместят.
«Если у вас имеются предыдущие заказы, не выполненные до введения в действие выше упомянутых мер, мы рекомендуем отменить эти заказы. В связи с недостаточных количеством доступных услуг доставки вам будет чрезвычайно сложно доставить заказанные товары покупателям», - отмечает eBay.
Ранее сообщалось, что eBay приостановил доставку заказов в Россию и на Украину из-за логистических проблем.
Ранее eBay приняла решение о приостановке доставки заказов в Россию и на Украину в связи с проблемами в логистике. Трудности возникли из-за событий на Украине и антироссийских санкций, пояснили в компании.
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