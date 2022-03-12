eBay приостановил продажи товаров российским пользователям площадки

«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий», - говорится в официальном письме.

По информации eBay, статус продавцов из России отметят «В отпуске». Покупатели не смогут приобретать товары. Продавцам из России будут доступны новые подписки и изменение уровня текущих. Повторяющиеся сборы им возместят.

«Если у вас имеются предыдущие заказы, не выполненные до введения в действие выше упомянутых мер, мы рекомендуем отменить эти заказы. В связи с недостаточных количеством доступных услуг доставки вам будет чрезвычайно сложно доставить заказанные товары покупателям», - отмечает eBay.

Ранее сообщалось, что eBay приостановил доставку заказов в Россию и на Украину из-за логистических проблем.

Ранее eBay приняла решение о приостановке доставки заказов в Россию и на Украину в связи с проблемами в логистике. Трудности возникли из-за событий на Украине и антироссийских санкций, пояснили в компании.

