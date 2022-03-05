PayPal и eBay приостановили работу в России

Одна из крупнейших мировых платформ интернет-продажи eBay приняла решение о приостановке доставки заказов в Россию и на Украину в связи с проблемами в логистике, сообщает «Интерфакс». Трудности возникли из-за событий на Украине и антироссийских санкций, пояснили в компании.

В конце февраля в eBay уже предупреждали, что из-за деградации системы перевозок могут возникнуть задержки с доставкой клиентам в России.

Сегодня же работу на территории РФ приостановила платежная система PayPal, с помощью которой российские покупатели могли оплачивать покупки на eBay.

После начала специальной военной операции на Украине деятельность в РФ прервали многие международные компании. От поставок продукции, в частности, отказались Microsoft и Intel. О приостановке работы магазинов объявили Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton и Chanel.

