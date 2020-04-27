Мишустин анонсировал третий пакет мер поддержки экономики





Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки отечественной экономики. Министерство экономического развития должно до 30 апреля проработать все предложения на этот счёт передаёт ТАСС.

Главная цель третьего пакета - восстановление нормального ритма работы экономики после снятия ограничений в связи с распространением короанвируса.

По словам Мишустина, сейчас уже начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку экономики и людей в условиях эпидемии, отмечает RT.

До этого министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что кабинет готовит также четвёртый пакет мер, призванный стабилизировать экономическую ситуацию и помочь бизнесу в непростых условиях.

