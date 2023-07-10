«Дружба с Минфином?»: Налоговые проблемы РФ объяснили «искаженной мотивацией»

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что Хакасия и еще восемь регионов страны не смогли обеспечить снижение уровня бедности среди населения в 2022 году.

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков объяснил НСН, что Хакасия «не самый бедный регион, там есть и уголь и лес», но распределение благ в РФ не зависит от региональных налогов, - все деньги сначала уходят в Москву, а потом обратно.

