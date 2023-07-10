«Дружба с Минфином?»: Налоговые проблемы РФ объяснили «искаженной мотивацией»

Чиновники в регионах заинтересованы в хороших отношениях с центром, поскольку их налоги возвращаются через Москву, сказал в эфире НСН Кирилл Никитин.

Проблемы со сбором налогов в России связаны с их чрезмерной централизацией, заявил в интервью НСН директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить предложения по дополнительной мотивации чиновников собирать в федеральный бюджет больше налогов без их индексации.

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«Я уверен, что речь не идет о чиновниках Федеральной налоговой службы, там нет плохой собираемости и недостаточного рвения. При этом у нас крайне искажена бюджетно-налоговая система, все платежи слишком централизованы. В федеральный бюджет поступает, в том числе, все то, что могло бы поступать в региональные и местные бюджеты, затем все перераспределяется. Здесь у чиновников на региональном уровне немного искажена мотивация. У них пропадает желание обеспечивать эффективную налоговую политику, чтобы сумма налога была достаточна для покрытия расходов, но с другой стороны была не слишком убийственной для граждан или бизнеса. В ситуации, когда региональный бюджет на 50%, а зачастую на 70-80% в зависит от федеральных дотаций, мотивация совершенно другая: иметь как можно лучше отношения с Минфином, как можно чаще туда ездить и получать там как можно больше по нормативам и сверх нормативов», - сказал Никитин.

По его мнению, проблема не в конкретных чиновниках на местах, а в самой системе.

«На мой взгляд, ключевой вопрос - не стимулирование конкретных чиновников, а создание системных стимулов для всей системы власти в регионах и на местах, сейчас искаженных избыточной централизацией. Приведу конкретный пример: у нас акциз на табак зачисляется исключительно в федеральный бюджет и любые проблемы, связанные с контрафактом, наверное, в целом не интересует чиновников в приграничных с Казахстаном и Белоруссией регионах, потому что это не их доходы. Это пример того, как избыточная централизация приводит к искажению стимулов для сбора налогов», - заключил собеседник НСН.
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Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что Хакасия и еще восемь регионов страны не смогли обеспечить снижение уровня бедности среди населения в 2022 году.

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков объяснил НСН, что Хакасия «не самый бедный регион, там есть и уголь и лес», но распределение благ в РФ не зависит от региональных налогов, - все деньги сначала уходят в Москву, а потом обратно.

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ФОТО: РИА Новость
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