«Берет за горло»: Экс-глава ЦБ заявил, что ключевую ставку не изменят из-за доллара
Сегодня для финансовых властей приоритетом является пополнение бюджета. А сделать это можно как раз с помощью ослабления курса рубля, отметил в эфире НСН Сергей Дубинин.
Банк России не будет повышать ключевую ставку 21 июля, потому что это будет воспринято как сигнал о том, что инфляция берет за горло, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН. По его словам, ставку можно было бы повысить, но глобально это не изменит ситуации.
Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли. Она также отметила, что сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, и ЦБ будет это учитывать при принятии решений по ключевой ставке. Следующее заседание регулятора состоится 21 июля. Сергей Дубинин считает, что ЦБ побоится поднять ставку.
«Как сигнал для экономики, можно было бы повысить ставку на 25 процентных пунктов, совсем чуть-чуть. Но это ничего не решит по большому счету. А поскольку это будет, возможно, воспринято как некий сигнал о том, что инфляция берет за горло, то считаю, что ЦБ не будет менять ставку», - сказал Дубинин.
Он отметил, что на сегодняшний день для финансовых властей РФ приоритетом является пополнение бюджета. Сделать это можно, указал Дубинин, как раз с помощью ослабления курса рубля.
«Укрепление рубля – это результат значительного падения импорта. Импорт возобновился в разной форме, в том числе с оплатой конвертируемых валют, баланс сместился. Сегодня приоритетным для финансовых властей являются задачи Минфина, то есть пополнение бюджета. Это очень успешно решается как раз за счет ослабления курса рубля. Когда Минфин авансирует платежи в начале года, все начинают говорить о том, что растет задолженность поставщиков и дефицит бюджета… Теперь, когда эти деньги больше не нужно выдавать, можно сбалансировать бюджет. Тематика Минфина явно преобладающая во всей экономической политике страны, а налоги собираются менее успешно», - резюмировал Дубинин.
По состоянию на 10:20 мск 6 июля курс доллара достиг 93,4 рубля, евро торговался выше 102 рублей. Резкое укрепление иностранных валют к рублю началось утром 26 июня, когда участники рынка отыгрывали события вокруг ЧВК «Вагнер». Утром того же дня рубль отыграл потери, но уже со вторника, 27 июня, рост доллара возобновился.
На 11:25 мск 6 июля курс начал снижаться. Доллар составил 93,3 рубля, евро – 101,4 рубля, сообщает «Радиоточка НСН».
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