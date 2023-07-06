«Берет за горло»: Экс-глава ЦБ заявил, что ключевую ставку не изменят из-за доллара

Банк России не будет повышать ключевую ставку 21 июля, потому что это будет воспринято как сигнал о том, что инфляция берет за горло, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН. По его словам, ставку можно было бы повысить, но глобально это не изменит ситуации.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли. Она также отметила, что сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, и ЦБ будет это учитывать при принятии решений по ключевой ставке. Следующее заседание регулятора состоится 21 июля. Сергей Дубинин считает, что ЦБ побоится поднять ставку.

«Как сигнал для экономики, можно было бы повысить ставку на 25 процентных пунктов, совсем чуть-чуть. Но это ничего не решит по большому счету. А поскольку это будет, возможно, воспринято как некий сигнал о том, что инфляция берет за горло, то считаю, что ЦБ не будет менять ставку», - сказал Дубинин.