«Политика поддушивания»: Хакасии «намекнули» на правильного губернатора накануне выборов

«Безусловно, есть политика поддушивания в том плане, что изначально правительство само решает, каким регионам побольше преференций дают, каким меньше, какие проекты и так далее. Понятное дело, что там, где не свои губернаторы, не от «Единой России», там по остаточному принципу они финансируются. Поэтому, когда приходит время исполнения каких-то обязательств, они оказываются внизу таблицы, никто не разбирается, помогали им или не помогали», - рассказал он.

Политолог заметил, что федеральные власти «намекают» гражданам, что регион может жить лучше, если выбор будет сделан в пользу кандидата от правящей партии. С другой стороны, «гайки закрутят» еще больше в случае победы Коновалова, добавил он.

«В преддверии выборов власть хочет показать, посылает гражданам месседж «выбирайте кандидатов из партии власти, тогда дела у вас будут идти лучше». В большинстве регионов люди это считывают. Власти могут выдать какие-то субсидии или кредит в случае успеха депутата Сокола, продемонстрировать свое отношение. И наоборот могут закрутить гайки, если победит Коновалов. Если коммунисты что-то требуют, власти обычно говорят, что денег нет. У нас такая система распределения благ. Если бы распределение благ зависело от региональных налогов или еще от чего-то, Хакасия в этом плане не самый бедный регион – и уголь, и лес. Но все деньги сначала в Москву уходят, а потом обратно», - объяснил собеседник НСН.

Ранее секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов заявил «Радиоточка НСН», что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) помогает партии власти победить там, где особенно сильны оппозиционные настроения.

