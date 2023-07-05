«Политика поддушивания»: Хакасии «намекнули» на правильного губернатора накануне выборов
Илья Гращенков в эфире НСН рассказал на примере Хакасии, как власти продвигают своих кандидатов и дискредитируют коммунистов, выделяя регионам меньше средств.
В преддверии выборов власти намекают жителям регионов, что в случае победы кандидатов от правящей партии жизнь станет лучше, заявил глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с НСН. По его словам, финансирование регионов напрямую зависит от того, кто ими руководит.
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Хакасия и еще восемь регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности среди населения в 2022 году. 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона, основным оппонентом действующего губернатора Валентина Коновалова (КПРФ) является депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. Гращенков отметил, что неутешительные достижения региона неслучайны, он назвал это «политикой поддушивания».
«Безусловно, есть политика поддушивания в том плане, что изначально правительство само решает, каким регионам побольше преференций дают, каким меньше, какие проекты и так далее. Понятное дело, что там, где не свои губернаторы, не от «Единой России», там по остаточному принципу они финансируются. Поэтому, когда приходит время исполнения каких-то обязательств, они оказываются внизу таблицы, никто не разбирается, помогали им или не помогали», - рассказал он.
Политолог заметил, что федеральные власти «намекают» гражданам, что регион может жить лучше, если выбор будет сделан в пользу кандидата от правящей партии. С другой стороны, «гайки закрутят» еще больше в случае победы Коновалова, добавил он.
«В преддверии выборов власть хочет показать, посылает гражданам месседж «выбирайте кандидатов из партии власти, тогда дела у вас будут идти лучше». В большинстве регионов люди это считывают. Власти могут выдать какие-то субсидии или кредит в случае успеха депутата Сокола, продемонстрировать свое отношение. И наоборот могут закрутить гайки, если победит Коновалов. Если коммунисты что-то требуют, власти обычно говорят, что денег нет. У нас такая система распределения благ. Если бы распределение благ зависело от региональных налогов или еще от чего-то, Хакасия в этом плане не самый бедный регион – и уголь, и лес. Но все деньги сначала в Москву уходят, а потом обратно», - объяснил собеседник НСН.
Ранее секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов заявил «Радиоточка НСН», что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) помогает партии власти победить там, где особенно сильны оппозиционные настроения.
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