«Драгоценный ресурс». На что Россия потратит $17,5 миллиардов от МВФ

Россия может добавить миллиарды МВФ к своим международным резервам, поделиться с бедными странами, либо помочь Белоруссии, не опасаясь санкций, считают эксперты.

Все 187 стран-участниц Международного валютного фонда в ходе крупнейшего в истории распределения специальных прав заимствования (SDR) получили возможность использовать $650 млрд. Соответствующее решение МВФ, призванное помочь странам бороться с «беспрецедентным кризисом» из-за пандемии, вступило в силу в понедельник. Россия получит SDR эквивалентные сумме $17,5 млрд. Позже в МВФ разъяснили, на что можно потратить эти деньги.

Special drawing rights – это средство расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Курс SDR определяется на основе курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня. Для того, чтобы воспользоваться SDR, их необходимо конвертировать, после чего страны могут их покупать, продавать, обмениваться или дарить.

Россия получила от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов

Как заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, страны сами должны решить, как использовать «драгоценный ресурс». При этом в МВФ указали странам, как можно использовать эти огромные средства.

Их можно обменять на валюту, чтобы внести в состав своих международных резервов или профинансировать бюджетные расходы, говорится в программном документе фонда. Кроме того, с помощью SDR можно закрыть долги перед МВФ, а также направить на сокращение госдолга, отмечает РБК.

Георгиева также призвала развитые страны перевести свой баланс квот МВФ развивающимся странам.

Эксперты пока говорят о трех вариантах использования Россией $17,5 млрд.

Во-первых, Центробанк может добавить их к своим международным резервам, которые составляют около $594 млрд, отмечает Forbes.

«Обмен СДР на валюту мог бы произойти в случае острой ее нехватки, чего сейчас в России не наблюдается. Увеличение международных резервов в свою очередь позитивно скажется на показателях суверенной кредитоспособности России», - сказал РИА Новости руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Бахтияр Джафаров.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ София Донец указала на второй и третий варианты.

Россия может последовать совету Кристалины Георгиевой о перераспределении SDR от более богатых стран в пользу бедных, так как «стране не нужны дополнительные резервы».

Деньги, полученные Россией от МВФ, могут уйти в резерв

Есть и более экзотический сценарий - поддержка Белоруссии. Речь идет о предоставлении SDR Минску безвозмездно или в долг, либо выделение Белоруссии валюты в обмен на SDR, полученные этой страной. По мнению Донец, такой вариант может быть сопряжен с политическими и репутационными издержками.

Больше всех SDR получили крупнейшие вкладчики МВФ: США - на $112,8 млрд, Япония - на $41,9 млрд, а Китай – на $41,4 млрд. Афганистан Венесуэла и Мьянма не получили причитающихся им SDR из-за вопросов с легитимностью руководства этих стран.

Белоруссия в число «нелегитимных» стран не попала и получила от МВФ помощь в размере более $900 млн. Как заявила Донец РБК, санкционные риски для России в связи с распределением SDR сейчас минимальны.

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