«Драгоценный ресурс». На что Россия потратит $17,5 миллиардов от МВФ

Как заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, страны сами должны решить, как использовать «драгоценный ресурс». При этом в МВФ указали странам, как можно использовать эти огромные средства.

Их можно обменять на валюту, чтобы внести в состав своих международных резервов или профинансировать бюджетные расходы, говорится в программном документе фонда. Кроме того, с помощью SDR можно закрыть долги перед МВФ, а также направить на сокращение госдолга, отмечает РБК.

Георгиева также призвала развитые страны перевести свой баланс квот МВФ развивающимся странам.

Эксперты пока говорят о трех вариантах использования Россией $17,5 млрд.

Во-первых, Центробанк может добавить их к своим международным резервам, которые составляют около $594 млрд, отмечает Forbes.

«Обмен СДР на валюту мог бы произойти в случае острой ее нехватки, чего сейчас в России не наблюдается. Увеличение международных резервов в свою очередь позитивно скажется на показателях суверенной кредитоспособности России», - сказал РИА Новости руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Бахтияр Джафаров.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ София Донец указала на второй и третий варианты.

Россия может последовать совету Кристалины Георгиевой о перераспределении SDR от более богатых стран в пользу бедных, так как «стране не нужны дополнительные резервы».