Россия получила от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов

Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 18 миллиардов долларов по программе антикризисного распределения средств фонда, сообщает РБК.

Решение о выделении средств в виде специальных прав заимствования (SDR) между странами-участницами МВФ было принято 2 августа, в силу оно вступило 23 августа. Оно предполагает распределение суммы, эквивалентной 650 миллиардам долларов США.

SDR - это искусственное средство для расчетом МВФ, которое не имеет физической формы. Распределяют их между странами пропорционально их существующим квотам в фонде. В настоящее время самая большая - у США (17,4%). Квота Россия равна 2,71%.

Использовать SDR можно также, как и обычные деньги, то есть занимать или давать в залог, а также обмениваться. Обмен на реальные деньги возможен только если какая-либо страна согласится на такую операцию. Кроме того, можно добавить SDR к имеющимся международным резервам либо пожертвовать в пользу более нуждающихся стран, а также получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что решение о выделении 650 миллиардов долларов в виде SDR - самое крупное в истории фонда, сообщает Ura.ru.

