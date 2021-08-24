Деньги, полученные Россией от МВФ, могут уйти в резерв

Россия направит полученные от Международного валютного фонда (МВФ) 17 миллиардов долларов в свои резервы. Такое мнение выразил глава проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Бахтияр Джафаров.

По мнению Джафарова, это повысит кредитоспособность страны. Фонд решил распределить сумму в 650 млн долларов на основании специальных прав заимствования (SDR) между государствами пропорционально их квотам в МВФ.

По мнению Джафарова, в РФ в настоящий момент "достаточно устойчивое финансовое положение", поэтому средства будут добавлены к международным резервам страны. "Обмен СДР на валюту мог бы произойти в случае острой ее нехватки, чего сейчас в России не наблюдается", - передает РИА Новости слова эксперта.