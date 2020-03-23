Аналитик: Цены на нефть достигнут дна и пойдут вверх

При всем понимании, что экономика России весьма зависит от цен на нефть, в Кремле заявили, что не считают катастрофой стоимость бочки ниже $25. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это «неприятной ценовой конъюнктурой. Аналитики считают, что достигнув дна, цена неуклонно пойдет вверх.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что если в переговорах с ОПЕК будет найден компромисс, то повышения цен стоит ожидать к лету.

«Паниковать еще рано, нужно смотреть среднегодовую цену. Январские были приличные показатели, февральские. Вопрос, что будет с потреблением в Китае и на Юго-Восточном рынке, как глубоко просядет рынок в Европе из-за карантина, и как следствие, меньшего потребления. И что будет происходить в США со сланцевой добычей. Вот те несколько факторов, за которыми все будут смотреть. Я думаю, что на протяжении нескольких лет мы цену в 25 долларов не увидим. Думаю, что к июню мы будем договариваться с ОПЕК и найдем определенный компромисс», - выразил надежду эксперт.

Цена на нефть обвалилась по двум причинам: коронавирус и развал сделки ОПЕК+, в чем, уверен Игорь Юшков, Россия точно не виновата.

«На расторжении сделки настаивали саудиты. Россия не хотела обострения, не шла на него, была готова к диалогу, в том числе по объемам сокращения добычи. Например, Wall Street Journal написал, что США готовы ввести санкции в отношении России за развал ОПЕК+. Поэтому, действительно, России надо сказать правду о развале соглашения ОПЕК+, прояснять свою позицию и объяснять, что мы не могли выступать за такой кризис в нефтяной сфере. И если наказывать, то не нас, а саудитов, которые выступали всегда против соглашения и картелей», - считает собеседник НСН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз напомнил, что нынешняя цена не минимальная. По его словам, «бывали времена, когда цена была еще ниже». В Кремле также опровергли сообщения о ведении ценовой войны с Саудовской Аравией. «Каждая страна выстраивает свою политику на нефтяном рынке в зависимости от своих бюджетных параметров», - резюмировал.



