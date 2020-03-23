Аналитик: Цены на нефть достигнут дна и пойдут вверх
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности заявил НСН, что вины России в провале сделки ОПЕК+ нет, а цена придет в норму к лету.
С началом новой недели ситуация с ценами на нефть негативную тенденцию не изменила. Так, торги нефтяными фьючерсами на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) стартовали с падения цен более чем на 8%. Баррель марки Brent упала ниже $25 за баррель, а бочка WTI снизилась до $20,2
Чуть позднее на торгах цена на Brent выросла до $25,29 (-6,682%), а на WTI — до $21,57 (-4,914 %) за баррель.
Таким образом, эпидемии коронавируса и последовавшее за ней падение спроса на топливо привело к тому, что черное золото потеряло в цене более 60%. Падение усилилось после провала переговоров России и ОПЕК 6 марта и развала сделки ОПЕК+.
При всем понимании, что экономика России весьма зависит от цен на нефть, в Кремле заявили, что не считают катастрофой стоимость бочки ниже $25. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это «неприятной ценовой конъюнктурой. Аналитики считают, что достигнув дна, цена неуклонно пойдет вверх.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что если в переговорах с ОПЕК будет найден компромисс, то повышения цен стоит ожидать к лету.
«Паниковать еще рано, нужно смотреть среднегодовую цену. Январские были приличные показатели, февральские. Вопрос, что будет с потреблением в Китае и на Юго-Восточном рынке, как глубоко просядет рынок в Европе из-за карантина, и как следствие, меньшего потребления. И что будет происходить в США со сланцевой добычей. Вот те несколько факторов, за которыми все будут смотреть. Я думаю, что на протяжении нескольких лет мы цену в 25 долларов не увидим. Думаю, что к июню мы будем договариваться с ОПЕК и найдем определенный компромисс», - выразил надежду эксперт.
Цена на нефть обвалилась по двум причинам: коронавирус и развал сделки ОПЕК+, в чем, уверен Игорь Юшков, Россия точно не виновата.
«На расторжении сделки настаивали саудиты. Россия не хотела обострения, не шла на него, была готова к диалогу, в том числе по объемам сокращения добычи. Например, Wall Street Journal написал, что США готовы ввести санкции в отношении России за развал ОПЕК+. Поэтому, действительно, России надо сказать правду о развале соглашения ОПЕК+, прояснять свою позицию и объяснять, что мы не могли выступать за такой кризис в нефтяной сфере. И если наказывать, то не нас, а саудитов, которые выступали всегда против соглашения и картелей», - считает собеседник НСН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз напомнил, что нынешняя цена не минимальная. По его словам, «бывали времена, когда цена была еще ниже». В Кремле также опровергли сообщения о ведении ценовой войны с Саудовской Аравией. «Каждая страна выстраивает свою политику на нефтяном рынке в зависимости от своих бюджетных параметров», - резюмировал.
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