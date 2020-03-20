Аналитики предрекли рост цен на нефть к лету

«Здесь вопрос в том, как долго это продлится. Минфин заявляет о том, что если даже годовая цена будет 25 долларов за баррель, тогда Россия сможет компенсировать выпадающие доходы бюджета на протяжении 6 лет. То есть запасы в стране довольно большие, подушка безопасности работает. Но в принципе прошло всего несколько дней обрушения цены. Паниковать еще рано, нужно смотреть среднегодовую цену. Январские были приличные показатели, февральские. Вопрос, что будет с потреблением в Китае и на Юго-Восточном рынке, как глубоко просядет рынок в Европе из-за карантина, и как следствие, меньшего потребления. И что будет происходить в США со сланцевой добычей. Вот те несколько фаторов, за которыми все будут смотреть. Я думаю, что на протяжении нескольких лет мы цену в 25 долларов не увидим. Думаю, что к июню мы будем договариваться с ОПЕК и найдем определенный компромисс», - выразил надежду эксперт.



Дмитрий Песков также прокомментировал ослабление рубля. По его словам, это связано сразу с целым комплексом факторов. Он заверил, что правительством и регулятором принимаются «энергичные меры».



Обрушение цен на нефть, спровоцировавших падение рубля до минимальных с 2003 года значений произошло на фоне распада сделки ОПЕК+ и распространения в мире вируса COVID-19.

