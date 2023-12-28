«Дороже на 60%»: Рост цен на яйца не удалось остановить к Новому году

Казалось, что тема с «золотыми» яйцами в России закрыта после того, как на проблему дефицита продукта и подскочившие цены обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Но ситуация к Новому году так и не стабилизировалась.

28 декабря вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России все-таки нет, а цены на продукт стабилизируются, но уже в Новом году.

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», - передает РИА Новости ее слова.

По ее словам, цены снизятся сразу же после «предновогодней волны», когда граждане активно занимаются приготовлением праздничных блюд.