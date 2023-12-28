«Дороже на 60%»: Рост цен на яйца не удалось остановить к Новому году

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России нет, но цены на продукт стабилизируются уже в 2024 году.

Казалось, что тема с «золотыми» яйцами в России закрыта после того, как на проблему дефицита продукта и подскочившие цены обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Но ситуация к Новому году так и не стабилизировалась.

28 декабря вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России все-таки нет, а цены на продукт стабилизируются, но уже в Новом году.

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», - передает РИА Новости ее слова.

По ее словам, цены снизятся сразу же после «предновогодней волны», когда граждане активно занимаются приготовлением праздничных блюд.

«Сбой в правительстве!»: Путин остановил стремительный рост цен на куриные яйца

Она объяснила, что на сложившуюся ситуацию повлияли два фактора: рост спроса на продукт и вспышки птичьего гриппа. Таким образом, по ее словам, потребление выросло как минимум на 1,8 миллиарда штук, а произвели в этом году меньше на 700 миллионов штук.

Ранее Федеральная антимонопольная служба также продемонстрировала свое активное участие в разрешении проблемы. Так, ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в четырех регионах России: в Кемеровской, Воронежской, Ивановской областях, а также в ДНР. Там производители поднимали цены от 9 до 40%.

При этом 27 декабря Росстат «порадовал» новым скачком цен. За последнюю неделю куриные яйца прибавили в цене еще 4%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

«За период с 19 по 25 декабря 2023 г. выросли цены на яйца куриные - на 4%», - сказано в материалах ведомства.

Среди товаров, цены на которые Росстат мониторит еженедельно, яйца стали самым подорожавшим с начала 2023 года продуктом. Цены на них за все время выросли на 59%.

Сейчас десяток яиц можно приобрести за 90-150 рублей, а цена продуктов категории С1 доходит до 164-170 рублей.

На фоне этого 25 декабря Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко о производстве продуктов питания в республике «просьбой» поделиться яйцами.

Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечивает себя продуктами питания, в том числе куриными яйцами.

«Поставьте нам, не жадничайте», - пошутил Путин.

Куриные страсти: В России ищут путь увеличения производства мяса кур и яиц

Напомним, что об этой проблеме президенту сообщили 14 декабря, когда он подводил «Итоги года» в Гостином дворе. Тогда президент извинился перед пенсионеркой из Краснодара, которая позвонила ему на прямую линию и пожаловалась на возросшие цены.

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами…», - начал свой ответ Путин.

Он объяснил подорожание увеличенным спросом, к которому правительство не было готово.

«У нас идет все-таки небольшое повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства», - продолжил президент.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тоже высказалась на этот счет, отметив, что спрос на яйца и правда вырос. Почему это произошло, она не объяснила.

При этом председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью «Дума ТВ» заявил, что увеличение спроса на куриное мясо и куриные яйца связано с возросшим уровнем жизни россиян.

В настоящее время куриные яйца закупаются у Азербайджана, Турции, Ирана.

В отличие от Азербайджана с его незначительными объемами поставок яиц в Россию, Турция привезет достаточно крупный объем продукции, которая появится на российских прилавках 7-9 января. Об этом НСН заявил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

Набиуллина: Яйца в России подорожали из-за повышения спроса

«Азербайджанские фуры — это капля в море, прошло всего четыре или пять фур. Объемы поставок со стороны Турции мы пока не знаем. Известно лишь одно — там очень сложная ветеринарная система пропуска яиц через границу. Кроме того, с 1 января обнуляется таможенная пошлина, открывается дверь с техническими и экономическими барьерами. Если турки собираются везти яйцо в Россию, то они будут его поставлять в более-менее значимых товарных количествах. Думаю, скорее всего, к 1 января что-то уже будет на растаможке, а 7-9 января появится на прилавке — опытные торговцы понаблюдают за тем, что происходит на рынке», — сказал Холод.

При этом он считает, что стоимость яиц растет из-за увеличения себестоимости продукции, а также из-за повышения покупательского спроса, подогреваемого спекуляциями и предновогодней суетой.

Стоит отметить, дорожают сегодня не только яйца. За период с 19 по 25 декабря также выросли цены на баранину, говядину, вареные колбасы, пшеничную муку, макаронные изделия, поваренную соль и другие продукты питания. Огурцы за неделю подорожали на 8,8%, помидоры - на 4%, передает Росстат.

При этом стоимость мяса кур снизилась (-0,8%). Также упали цены на печенье и черный чай (-0,1%).

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. По ее данным, за текущий год удалось избежать роста цен на плодоовощную продукцию, в частности картофель, капусту, лук. Ниже инфляционного прогноза были и цены на макароны и муку.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ИнфляцияЦеныЯйца

Горячие новости

Все новости

партнеры