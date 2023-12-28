«Дороже на 60%»: Рост цен на яйца не удалось остановить к Новому году
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России нет, но цены на продукт стабилизируются уже в 2024 году.
Казалось, что тема с «золотыми» яйцами в России закрыта после того, как на проблему дефицита продукта и подскочившие цены обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Но ситуация к Новому году так и не стабилизировалась.
28 декабря вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России все-таки нет, а цены на продукт стабилизируются, но уже в Новом году.
«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», - передает РИА Новости ее слова.
По ее словам, цены снизятся сразу же после «предновогодней волны», когда граждане активно занимаются приготовлением праздничных блюд.
Она объяснила, что на сложившуюся ситуацию повлияли два фактора: рост спроса на продукт и вспышки птичьего гриппа. Таким образом, по ее словам, потребление выросло как минимум на 1,8 миллиарда штук, а произвели в этом году меньше на 700 миллионов штук.
Ранее Федеральная антимонопольная служба также продемонстрировала свое активное участие в разрешении проблемы. Так, ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в четырех регионах России: в Кемеровской, Воронежской, Ивановской областях, а также в ДНР. Там производители поднимали цены от 9 до 40%.
При этом 27 декабря Росстат «порадовал» новым скачком цен. За последнюю неделю куриные яйца прибавили в цене еще 4%, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
«За период с 19 по 25 декабря 2023 г. выросли цены на яйца куриные - на 4%», - сказано в материалах ведомства.
Среди товаров, цены на которые Росстат мониторит еженедельно, яйца стали самым подорожавшим с начала 2023 года продуктом. Цены на них за все время выросли на 59%.
Сейчас десяток яиц можно приобрести за 90-150 рублей, а цена продуктов категории С1 доходит до 164-170 рублей.
На фоне этого 25 декабря Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко о производстве продуктов питания в республике «просьбой» поделиться яйцами.
Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечивает себя продуктами питания, в том числе куриными яйцами.
«Поставьте нам, не жадничайте», - пошутил Путин.
Напомним, что об этой проблеме президенту сообщили 14 декабря, когда он подводил «Итоги года» в Гостином дворе. Тогда президент извинился перед пенсионеркой из Краснодара, которая позвонила ему на прямую линию и пожаловалась на возросшие цены.
«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами…», - начал свой ответ Путин.
Он объяснил подорожание увеличенным спросом, к которому правительство не было готово.
«У нас идет все-таки небольшое повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства», - продолжил президент.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тоже высказалась на этот счет, отметив, что спрос на яйца и правда вырос. Почему это произошло, она не объяснила.
При этом председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью «Дума ТВ» заявил, что увеличение спроса на куриное мясо и куриные яйца связано с возросшим уровнем жизни россиян.
В настоящее время куриные яйца закупаются у Азербайджана, Турции, Ирана.
В отличие от Азербайджана с его незначительными объемами поставок яиц в Россию, Турция привезет достаточно крупный объем продукции, которая появится на российских прилавках 7-9 января. Об этом НСН заявил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
«Азербайджанские фуры — это капля в море, прошло всего четыре или пять фур. Объемы поставок со стороны Турции мы пока не знаем. Известно лишь одно — там очень сложная ветеринарная система пропуска яиц через границу. Кроме того, с 1 января обнуляется таможенная пошлина, открывается дверь с техническими и экономическими барьерами. Если турки собираются везти яйцо в Россию, то они будут его поставлять в более-менее значимых товарных количествах. Думаю, скорее всего, к 1 января что-то уже будет на растаможке, а 7-9 января появится на прилавке — опытные торговцы понаблюдают за тем, что происходит на рынке», — сказал Холод.
При этом он считает, что стоимость яиц растет из-за увеличения себестоимости продукции, а также из-за повышения покупательского спроса, подогреваемого спекуляциями и предновогодней суетой.
Стоит отметить, дорожают сегодня не только яйца. За период с 19 по 25 декабря также выросли цены на баранину, говядину, вареные колбасы, пшеничную муку, макаронные изделия, поваренную соль и другие продукты питания. Огурцы за неделю подорожали на 8,8%, помидоры - на 4%, передает Росстат.
При этом стоимость мяса кур снизилась (-0,8%). Также упали цены на печенье и черный чай (-0,1%).
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 8%. По ее данным, за текущий год удалось избежать роста цен на плодоовощную продукцию, в частности картофель, капусту, лук. Ниже инфляционного прогноза были и цены на макароны и муку.
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