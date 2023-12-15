«Сбой в правительстве!»: Путин остановил стремительный рост цен на куриные яйца

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря подвел «Итоги года» в Гостином дворе, отвечая на вопросы граждан со всей страны и журналистов в студии. Президент затронул целый ряд волнующих всех вопросов, которые касались спецоперации, международной обстановки, экономической политики, социальной сферы и многое другое…

«КАК У НЕГО С ЯЙЦАМИ»

Среди прочего глава государства уделил особое внимание «проблеме яиц». Президент извинился перед пенсионеркой из Краснодара, которая позвонила ему на прямую линию и пожаловалась на возросшие цены.

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами…», - начал свой ответ Путин.

Он объяснил подорожание увеличенным спросом, к которому правительство не было готово.

«У нас идет все-таки небольшое повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», - продолжил президент.

По его словам, все решения приняты, ситуация будет улучшаться. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию и добавил, что импорт уже налаживается. Рост цен на яйца он назвал сбоем в работе правительства.

«Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства», - заключил он.