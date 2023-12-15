«Сбой в правительстве!»: Путин остановил стремительный рост цен на куриные яйца

Президент извинился перед пенсионеркой из Краснодара, которая позвонила ему на прямую линию и пожаловалась на возросшие цены. Решить вопрос он пообещал в ближайшее время. 

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря подвел «Итоги года» в Гостином дворе, отвечая на вопросы граждан со всей страны и журналистов в студии. Президент затронул целый ряд волнующих всех вопросов, которые касались спецоперации, международной обстановки, экономической политики, социальной сферы и многое другое…

«КАК У НЕГО С ЯЙЦАМИ»

Среди прочего глава государства уделил особое внимание «проблеме яиц». Президент извинился перед пенсионеркой из Краснодара, которая позвонила ему на прямую линию и пожаловалась на возросшие цены.

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами…», - начал свой ответ Путин.

Он объяснил подорожание увеличенным спросом, к которому правительство не было готово.

«У нас идет все-таки небольшое повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. И популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», - продолжил президент.

По его словам, все решения приняты, ситуация будет улучшаться. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию и добавил, что импорт уже налаживается. Рост цен на яйца он назвал сбоем в работе правительства.

«Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства», - заключил он.

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Более того, президент признал нехватку вакцины от кори, краснухи и паротита, объяснив такое положение дел именно отсутствием в достаточном количестве куриных яиц.

«Вопрос связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано», - объяснил он.

Глава государства пообещал, что проблема исчезнет в ближайшее время.

ОБНУЛЕНИЕ ПОШЛИН И ЗАКУПКА

После такого выступления президента Минсельхоз не мог не отчитаться о своих действиях по стабилизации ситуации с яйцами. Так, глава ведомства Дмитрий Патрушев поспешил сообщить, что объемы собственного производства продукта уже увеличиваются.

«Увеличиваем объемы собственного производства, работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены», - приводятся его слова в официальном Telegram-канале министерства.

Он также добавил, что сейчас решается вопрос с обнулением импортных пошлин яйца и закупке необходимых объемов в дружественных странах.

При этом в тот же день жительница Краснодара, задавшая на прямой линии с президентом Владимиром Путиным вопрос о росте цен на яйца и мясо птицы, сообщила о падении цен на местном рынке.

По словам женщины, цены пошли вниз после прямой линии. До мероприятия десяток яиц стоил 220 рублей, после — 180, утверждает она в беседе с РИА Новости.

По данным Росстата, в 2023 году яйца подорожали на 46,2%. Ведомство отметило, что за прошедшую неделю они прибавили в цене 4,6%.

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Ранее сообщалось, что Россельхознадзор на фоне существенного роста цен на яйца в России разрешил поставки этой продукции 21 турецкому предприятию. По данным ведомства, право на ввоз яиц с 23 ноября получили четыре турецких птицеводческих предприятия, с 8 декабря — еще 17 предприятий. Кроме того, в середине ноября разрешили ввоз яиц из Азербайджана.

Эта новость вызвала споры и беспокойство об отечественных производителях. Российское птицеводство уже было развалено в 1990-е в угоду тогдашним партнерам, допускать их на российский рынок снова опасно — это должно происходить под строгим контролем Минсельхоза и Россельхознадзора. Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«Открывать рынок зарубежным фермерам опасно. Это может временно повлиять на снижение цен, но в то же время существенно ударить по отечественному производителю. В этом плане нужно доверять профессионалам, Минсельхоз держит руку на пульсе. Закупка куриных яиц за границей должна находиться под строгим контролем соответствующих ведомств — Минсельхоза и Россельхознадзора», - предупредил он.

Собеседник НСН также пояснил, с чем связано подорожание куриных яиц в России.

«Наше птицеводство уже полностью уничтожили в 1990-х. Были ликвидированы птицефабрики, экспериментальная научная база. Сейчас, с введением санкций, мы вынуждены в экстренном порядке ее восстанавливать. «Животноводство сегодня идет в минусовой зоне. Советские экономисты и зарубежный опыт показывают: когда уровень рентабельности ниже 30%, невозможно вести расширенное производство и тем более реконструкцию, наращивание и так далее», - пожаловался он.

Генпрокурор Краснов поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца

Так или иначе, 13 декабря СМИ сообщили, что правительство поддержало обнуление пошлин на импортные яйца. Сейчас ввозные пошлины на яйца составляют 15% от стоимости товара. Как отметили в Минэкономразвития, льготы будут действовать в период с 1 января -по 30 июня следующего года на ввоз 1,2 млрд штук яиц.

Так, Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение разрешить ввоз в страну 1,2 млрд куриных яиц на период с 1 января по 30 июня 2024 года.

8 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об ограничении наценки на куриные яйца торговыми сетями «Азбука вкуса», «Верный» и «Глобус». До этого Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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