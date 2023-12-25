Набиуллина: Яйца в России подорожали из-за повышения спроса

Как отметила председатель регулятора в интервью РБК, на фоне высокого темпа роста цен «постоянно что-нибудь выстреливает». В частности, в 2021 году резко дорожали то одни товары, то другие, пишет Ura.ru.

«И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что увеличение спроса на яйца и куриное мясо связано с возросшим уровнем жизни россиян, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

