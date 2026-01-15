Вмешательство ФАС вряд ли приведет к удешевлению овощей и фруктов. Предыдущее госрегулирование цен привело к тому, что сейчас производители подстраховываются на случай возможных проверок. Единственный способ снижения стоимости продукции – уменьшение накруток ритейлерами.

«Надо разобраться, есть конкуренция или нет, чтобы не было накруток. Первый раз рынок серьезно откошмарили, когда попытались порегулировать цены на растительное масло и сахар (с учетом того, что мы являемся производителями этой продукции). И начались кивки производителей на то, что растут мировые цены, поэтому происходит корреляция цен с международными, биржевыми за минусом затрат на логистику. Все это было совсем не рыночно, но рынок прогнулся. После этого все производители понимают, что постоянно можно ожидать любого рода запросы и попытки надавить в случае того или иного роста цен. Все производители подстраховываются, чтобы их не обвинили [в необоснованном росте]. Единственное, почему иногда удается уменьшить цены, - из-за их снижения за счет самого ритейлера, когда он торгует в минус, а маржу получает за счет продажи другой продукции. Например, когда яйцо сильно росло в цене, то в опте оно стоило 200 рублей, а в рознице 150», - рассказал специалист.

Снижение цен на плодоовощную продукции россиянам стоит ожидать ближе к лету, когда она начнет поступать из стран ближайшего зарубежья, добавил Карпов.

Калининград, Алтай, Байкал и Крым подорожают на 10-15% в 2026 году из-за нехватки отелей, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

