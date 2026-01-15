Россиянам пообещали снижение цен на огурцы и помидоры к лету
Зимой овощи и фрукты традиционно дорожают, снизить цены могут лишь ритейлеры, заявил НСН эксперт по ретейлу Андрей Карпов.
Рост стоимости на плодоовощную продукцию происходит традиционно в зимний период, снижение возможно лишь за счет сокращения накруток ритейлеров, как это произошло с ценами на яйцо в 2025 году, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Федеральная антимонопольная служба запросила данные у крупнейших поставщиков овощей для изучения цен. При наличии оснований ФАС намерена принять меры антимонопольного реагирования, говорится на официальном сайте ведомства. По данным Росстата, за первые 12 дней текущего года цены на овощи выросли почти 8%. Больше всего подорожали огурцы (21,3%), помидоры (13,6%) и картофель (5,8%). Дороже стали капуста белокочанная, морковь, свекла, лук, яблоки и бананы.
«Овощи и фрукты традиционно дорожают в зимний период. Старые запасы дешевой, грунтовой продукции заканчиваются, а затраты на выращивание продукции в теплицах значительно выше. Кроме того, продукция везется из разных стран мира, логистика тоже влияет на цены. На стоимости отражается НДС, повышение акцизов, рост цен на услуги естественных монополий», - пояснил Карпов.
Вмешательство ФАС вряд ли приведет к удешевлению овощей и фруктов. Предыдущее госрегулирование цен привело к тому, что сейчас производители подстраховываются на случай возможных проверок. Единственный способ снижения стоимости продукции – уменьшение накруток ритейлерами.
«Надо разобраться, есть конкуренция или нет, чтобы не было накруток. Первый раз рынок серьезно откошмарили, когда попытались порегулировать цены на растительное масло и сахар (с учетом того, что мы являемся производителями этой продукции). И начались кивки производителей на то, что растут мировые цены, поэтому происходит корреляция цен с международными, биржевыми за минусом затрат на логистику. Все это было совсем не рыночно, но рынок прогнулся. После этого все производители понимают, что постоянно можно ожидать любого рода запросы и попытки надавить в случае того или иного роста цен. Все производители подстраховываются, чтобы их не обвинили [в необоснованном росте]. Единственное, почему иногда удается уменьшить цены, - из-за их снижения за счет самого ритейлера, когда он торгует в минус, а маржу получает за счет продажи другой продукции. Например, когда яйцо сильно росло в цене, то в опте оно стоило 200 рублей, а в рознице 150», - рассказал специалист.
Снижение цен на плодоовощную продукции россиянам стоит ожидать ближе к лету, когда она начнет поступать из стран ближайшего зарубежья, добавил Карпов.
