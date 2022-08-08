Росстат: Долг россиян за ЖКУ в первом квартале года достиг 804,5 млрд рублей

Как отметили в статистическом ведомстве, долги перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями — на 3%.

По данным экспертов, задолженность россиян увеличилась из-за изменения стоимости товаров и услуг при отсутствии индексации зарплаты. Также на ситуацию повлиял введенный в апреле полугодовой мораторий на банкротство граждан, пишет Газета.ру.

Отмечается, что отсутствие платежей негативно влияет на деятельность предприятий ЖКХ и состояние отрасли в целом. В частности, РСО и другие поставщики услуг не могут проводить модернизацию сетей и оборудования и свои инвестиционные программы.

Специалисты предлагают решать проблему неуплаты коммунальных услуг, расширив группы получателей субсидий на услуги ЖКХ и пересмотрев порог дохода семей-получателей. Кроме того, эксперты считают целесообразным списание долгов отдельным категориям россиян — например, потерявшим кормильца или получившим ограничение трудоспособности в период пандемии.

