Росстат: Долг россиян за ЖКУ в первом квартале года достиг 804,5 млрд рублей
Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги в первом квартале текущего года достигли 804,5 млрд рублей, за год они увеличились на 7,6% - на 56,6 млрд. Об этом пишут Известия, ссылаясь на данные Росстата.
Как отметили в статистическом ведомстве, долги перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями — на 3%.
По данным экспертов, задолженность россиян увеличилась из-за изменения стоимости товаров и услуг при отсутствии индексации зарплаты. Также на ситуацию повлиял введенный в апреле полугодовой мораторий на банкротство граждан, пишет Газета.ру.
Отмечается, что отсутствие платежей негативно влияет на деятельность предприятий ЖКХ и состояние отрасли в целом. В частности, РСО и другие поставщики услуг не могут проводить модернизацию сетей и оборудования и свои инвестиционные программы.
Специалисты предлагают решать проблему неуплаты коммунальных услуг, расширив группы получателей субсидий на услуги ЖКХ и пересмотрев порог дохода семей-получателей. Кроме того, эксперты считают целесообразным списание долгов отдельным категориям россиян — например, потерявшим кормильца или получившим ограничение трудоспособности в период пандемии.
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