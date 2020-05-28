Долговое бремя россиян побило исторический рекорд

Отмечается, что объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов достиг 10,9 процента от всех доходов — это максимальный показатель за всю историю наблюдений. При этом по необеспеченным потребительским кредитам показатель аналогичен уровню 2014 года.



Почти четверть российских заемщиков (23 процента) на сегодняшний день отдают на погашение долгов более 80 процентов своих доходов.



Ранее стало известно,что выдача кредитов в России в апреле сократилась до минимума с 2017 года. В сегменте потребительского кредитования были одобрены только 19,6% заявок, в ипотечном кредитовании — 55,2% заявок. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН предположил, что ситуация улучшится в июне.

