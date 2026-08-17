СМИ: В Латвии захотели получить от ЕС средства из-за разрыва связей с Россией

Власти Латвии хотят получить дополнительно 7 млрд евро из следующего семилетнего бюджета Евросоюза из-за разрыва связей с Россией. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, на фоне европейских санкций против России серьезно пострадали торговые отношения РФ и Латвии. Премьер-министр республики Андрис Кулбергс считает, что его страна должна получить дополнительное финансирование «в рамках предлагаемого Фонда конкурентоспособности», пишет RT.

«Эти средства должны помочь покрыть как возросшие расходы на оборону, так и экономические последствия разрыва связей с Россией», - отмечается в публикации.

Ранее Кулбергс заявлял, что ускоренное принятие Украины в Евросоюз позволит государствам сообщества получить доступ к украинским ресурсам.

