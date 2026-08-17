СМИ: В Латвии захотели получить от ЕС средства из-за разрыва связей с Россией
Власти Латвии хотят получить дополнительно 7 млрд евро из следующего семилетнего бюджета Евросоюза из-за разрыва связей с Россией. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, на фоне европейских санкций против России серьезно пострадали торговые отношения РФ и Латвии. Премьер-министр республики Андрис Кулбергс считает, что его страна должна получить дополнительное финансирование «в рамках предлагаемого Фонда конкурентоспособности», пишет RT.
«Эти средства должны помочь покрыть как возросшие расходы на оборону, так и экономические последствия разрыва связей с Россией», - отмечается в публикации.
Ранее Кулбергс заявлял, что ускоренное принятие Украины в Евросоюз позволит государствам сообщества получить доступ к украинским ресурсам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Основателя «Рольфа» заочно приговорили к девяти годам тюрьмы
- Россиянам раскрыли, какие приложения «сливают» данные в даркнет
- Четыре страны Европы перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта
- В России призвали страховать врачей по примеру ОСАГО
- «70% мотивации»: Когда России вернут флаг и гимн на водных соревнованиях
- Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк
- «Это пугает!»: Почему в медицинских вузах сотни свободных бюджетных мест
- Умер писатель и журналист Феликс Медведев
- «Неприятность, но не беда»: Как ударит по России «рекордный» пакет санкций ЕС
- ВСУ попытались атаковать промпредприятия и гражданские объекты Астраханской области