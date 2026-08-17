Любимова вручила актеру Калюжному медаль Твардовского
Министр культуры Ольга Любимова вручила ряду деятелей искусства медали Александра Твардовского. Об этом говорится в сообщении Минкульта.
«Люди, которые, подобно Твардовскому, соединяют в себе высокий профессионализм, гражданскую ответственность и искреннюю преданность своему делу, всегда были и остаются среди представителей самых разных отраслей культуры», - подчеркнула Любимова.
Награды присудили 24 деятелям культуры. Медали получили в том числе ведущий солист оперы Государственного академического Мариинского театра Вячеслав Васильев, актер Глеб Калюжный, писатель Ростислав Ищенко.
Ранее президент Владимир Путин в День Военно-морского флота вручил государственные награды офицерам и военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач и на флоте, напоминает Ura.ru.
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