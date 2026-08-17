Россиянин Демин сыграл в баскетбол с актером Тимоти Шаламе

Российский игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Егор Демин сыграл в баскетбол с американским актером Тимоти Шаламе. Об этом спортсмен написал в Telegram-канале.

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Как отметил Демин, игра состоялась на территории дома у модели и предпринимательницы Кайли Дженнер.

«Не совсем понятно, как я оказался в этой ситуации», - написал баскетболист.

Тимоти Шаламе увлекается баскетболом, актер - болельщик «Нью-Йорк Никс» и регулярно посещает матчи клуба.

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ФОТО: РИА Новости
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