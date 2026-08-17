Причина вновь появившихся очередей на АЗС не в дефиците топлива, а в изменении ассортимента и недостатке разъяснений для автомобилистов, сказала НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В ряде регионов сохраняется напряжённая ситуация с поставками топлива на АЗС, из‑за чего власти вынуждены вводить ограничительные меры. Вице‑премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению проблемных регионов. В центре внимания оказались Оренбургская, Липецкая, Тверская и Орловская области, Республика Тыва, Краснодарский край, Республика Хакасия, Забайкальский, Приморский и Красноярский края. Бунина отметила, что ситуация с очередями на АЗС временная, а путаница во многом вызвана тем, что потребители не до конца понимают разницу между экологическими классами топлива.