«Нехватка информации, а не топлива»: Когда исчезнут очереди на АЗС
Ситуация с очередями на АЗС временная, а путаница во многом вызвана тем, что потребители не до конца понимают разницу между экологическими классами топлива, сказала НСН Анастасия Бунина.
Причина вновь появившихся очередей на АЗС не в дефиците топлива, а в изменении ассортимента и недостатке разъяснений для автомобилистов, сказала НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
В ряде регионов сохраняется напряжённая ситуация с поставками топлива на АЗС, из‑за чего власти вынуждены вводить ограничительные меры. Вице‑премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению проблемных регионов. В центре внимания оказались Оренбургская, Липецкая, Тверская и Орловская области, Республика Тыва, Краснодарский край, Республика Хакасия, Забайкальский, Приморский и Красноярский края. Бунина отметила, что ситуация с очередями на АЗС временная, а путаница во многом вызвана тем, что потребители не до конца понимают разницу между экологическими классами топлива.
«То, что происходит сегодня, связано с рядом сопутствующих факторов, а не с отсутствием топлива. Пришла новость от правительства о том, что с 13 августа в продажу допущено топливо экологического класса "Евро‑3". Соответственно, владельцы авто, для заправки которых подходит только "Евро‑5", встали в очередь. В связи с этим вновь начали рваться те логистические цепочки, которые были перестроены. Не исключаем того, что в регионах, которые находятся близко к границе недружественного государства, есть сложности со своевременной поставкой топлива, но эти проблемы всё равно решаются худо‑бедно. Федеральные сети обеспечивают свои АЗС топливом. В данной ситуации некорректно говорить о второй волне топливного кризиса. Пройдёт день‑два‑три, и мы удивимся исчезновению очередей и нормализации ситуации. В информационном поле не хватает информации для того, чтобы потребитель мог понять, что такое "Евро‑3", что такое "Евро‑5", в чём принципиальная разница, почему опасно в один автомобиль наливать топливо "Евро‑3", а в другой, наоборот, нужно его залить, какие октановые числа присутствуют в данном виде топлива. Скудность этой информации и приводит к тому, что в очередной раз на АЗС появляются очереди», — сказала собеседница НСН.
По её словам, из‑за последствий атак на ряд НПЗ планировать новые ремонты сейчас нецелесообразно.
«Скорее всего, сроки ремонтов НПЗ перенесут, потому что не стоит выпускать из виду октябрь, когда были атаки на НПЗ в Орске, Татарстане и Башкирии. Это вызвало недополучение топлива в полном объёме. В связи с этим выводить другие заводы на плановые ремонты сегодня нецелесообразно. Более того, практически каждый НПЗ уже успел побывать на текущем и экстренном ремонте. Российские НПЗ достаточно оперативно решают проблемы по результатам прилётов БПЛА», — добавила эксперт.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что возвращение НПЗ после ремонтных работ, смягчения требований к классу топлива и другие правительственные меры привели к переработке нефти в прошлом месяце, однако в дальнейшем показатели будут зависеть от того, сможет ли Россия обеспечить безопасность заводам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Союзе пациентов раскрыли, за что россияне судятся с медиками
- Армия России освободила Новосолошино и Андреевскую Общину
- Основателя «Рольфа» заочно приговорили к девяти годам тюрьмы
- Россиянам раскрыли, какие приложения «сливают» данные в даркнет
- Четыре страны Европы перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта
- В России призвали страховать врачей по примеру ОСАГО
- «70% мотивации»: Когда России вернут флаг и гимн на водных соревнованиях
- Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк
- «Это пугает!»: Почему в медицинских вузах сотни свободных бюджетных мест
- Умер писатель и журналист Феликс Медведев