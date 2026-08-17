Под Саратовом автомобиль съехал в пруд, четыре человека погибли
Легковой автомобиль ВАЗ-2112 съехал в пруд в Самойловском районе Саратовской области, погибли четыре человека. Об этом сообщила прокуратура региона.
По предварительным данным ведомства, в селе Полоцком при движении по плотине съехала в пруд легковушка, в салоне которой находились пять человек, включая двух несовершеннолетних.
«В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых двое детей», - заявила прокуратура.
По информации Госавтоинспекции, погибшие - водитель 2001 года рождения, девушка 2007 года рождения, еще две 16-летние девушки.
Ранее в Дергачевском районе Саратовской области столкнулись два легковых авто, в аварии погибли шесть человек, напоминает Ura.ru.
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