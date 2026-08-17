Исследование: В каждой 12-й компании в России работают животные

Животные работают вместе с людьми в каждой двенадцатой российской компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Аналитики опросили 1 тысячу специалистов из всех округов РФ, ответственных за подбор персонала, есть ли в их организациях животные, навыки которых используют в служебных целях.

«В целом по рынку труда в 8% компаний бок о бок с людьми трудятся животные», - выяснили эксперты.

По словам 86% респондентов, в их компании не работают животные, еще 6% затруднились ответить.

По данным исследования, доля трудящихся животных не изменилась по сравнению с 2022 годом.

Аналитики указали, что в компаниях коты борются с грызунами, собаки охраняют и спасают, хищные птицы защищают от других пернатых памятники архитектуры. Кроме того, верными помощниками для человека выступают лошади.

Ранее в Москве кот, спасенный с дерева, стал «временным сотрудником» центра госуслуг «Мои документы».

