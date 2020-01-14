Доходы России от продажи нефти и газа просели
Доходы России от экспорта углеводородов за первые 11 месяцев 2019 года заметно упали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает агентство «Прайм».
Экспорта газа принес стране 37,739 млрд долларов – то есть, на 15,4 процента меньше. При этом сами объемы поставленного газа упали несущественно – всего на 1,6 процента, до 199 млрд кубометров.
Доходы от экспорта нефти снизились на 5,8 процента по сравнению с первыми 11 месяцами 2018 года – до 111,589 млрд долларов. При этом экспорт вырос на 3,8 процента - до 245,842 млн тонн.
Доходы от экспорта нефтепродуктов упали на 15,9 процента, до 60,731 миллиарда долларов. Снизились и объемы продаж – на 7 процентов.
Ранее вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск подыскивает альтернативных поставщиков нефти из-за конфликта с Москвой. В качестве возможных экспортеров рассматриваются Украина, Польша, прибалтийские республики, Казахстан и Азербайджан.
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