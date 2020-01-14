Доходы России от продажи нефти и газа просели

Экспорта газа принес стране 37,739 млрд долларов – то есть, на 15,4 процента меньше. При этом сами объемы поставленного газа упали несущественно – всего на 1,6 процента, до 199 млрд кубометров.

Доходы от экспорта нефти снизились на 5,8 процента по сравнению с первыми 11 месяцами 2018 года – до 111,589 млрд долларов. При этом экспорт вырос на 3,8 процента - до 245,842 млн тонн.

Доходы от экспорта нефтепродуктов упали на 15,9 процента, до 60,731 миллиарда долларов. Снизились и объемы продаж – на 7 процентов.

Ранее вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск подыскивает альтернативных поставщиков нефти из-за конфликта с Москвой. В качестве возможных экспортеров рассматриваются Украина, Польша, прибалтийские республики, Казахстан и Азербайджан.

