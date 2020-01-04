Россия платит нефтью за интеграцию с Белоруссией
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, зачем Россия продает Белоруссии нефть по прошлогодним ценам.
Минск и Москва договорились о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России. Информация была опубликована на сайте концерна «Белнефтехим». Уточняется, что на данный момент уже «оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии».
Уточняется, что объем сырья, которое поступит нa белорусские нефтеперерaбaтывaющие зaводы в ближaйшее время, a тaкже зaпaсы, нaкопленные рaнее, позволят обеспечить безостaновочную рaботу предприятий в янвaре 2020 годa. Кaкaя именно российскaя компaния зaключилa первый в этом году контрaкт нa постaвку нефти в Белоруссию, в «Белнефтехиме» не уточнили.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН предположил, что договор на январь, который заключили Россия и Белоруссия на поставки нефти по старой цене, без премии, дает официальному Минску время, чтобы завершить интеграцию с Россией.
«Борьба идет за интеграцию Белоруссии и России. Либо Беларусь решает вопрос об окончательном объединении с Россией, и тогда тарифы на углеводороды будут едиными на всей территории Союзного государства, либо Минск отказывается от интеграции, и тогда у Москвы правила игры по нефти будут для него как со всеми внешними игроками рынка. Но так как раньше, когда для России и Белоруссии правила на поставки углеводородов были одинаковыми - внутрироссийскими, а бюджеты стран разные, и все было в пользу Белоруссии, - такого точно уже не будет. Россия на это не согласна», - заявил эксперт.
Рустам Танкаев отметил, что прогнозировать окончательное решение белорусских властей по интеграции с Россией крайне сложно.
«Не знаю, какое решение будет принято. Господина Лукашенко (Александра - президента Белоруссии) часто сносит с нормального логического пути, и он начинает делать такие политические шаги, которые ни оправдать, ни объяснить невозможно», - считает собеседник НСН.
Ранее минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, какие еще шаги готово предпринять руководство Белоруссии, чтобы получить экономические выгоды при покупке российской нефти.
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