Минск и Москва договорились о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России. Информация была опубликована на сайте концерна «Белнефтехим». Уточняется, что на данный момент уже «оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии».

Уточняется, что объем сырья, которое поступит нa белорусские нефтеперерaбaтывaющие зaводы в ближaйшее время, a тaкже зaпaсы, нaкопленные рaнее, позволят обеспечить безостaновочную рaботу предприятий в янвaре 2020 годa. Кaкaя именно российскaя компaния зaключилa первый в этом году контрaкт нa постaвку нефти в Белоруссию, в «Белнефтехиме» не уточнили.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН предположил, что договор на январь, который заключили Россия и Белоруссия на поставки нефти по старой цене, без премии, дает официальному Минску время, чтобы завершить интеграцию с Россией.

«Борьба идет за интеграцию Белоруссии и России. Либо Беларусь решает вопрос об окончательном объединении с Россией, и тогда тарифы на углеводороды будут едиными на всей территории Союзного государства, либо Минск отказывается от интеграции, и тогда у Москвы правила игры по нефти будут для него как со всеми внешними игроками рынка. Но так как раньше, когда для России и Белоруссии правила на поставки углеводородов были одинаковыми - внутрироссийскими, а бюджеты стран разные, и все было в пользу Белоруссии, - такого точно уже не будет. Россия на это не согласна», - заявил эксперт.